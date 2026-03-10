Prima pagină » Știri externe » „De ce cumpărați energie nucleară din Rusia?” Activiștii Greenpeace l-au confruntat pe Macron, pe scena summitului nuclear din Franța

Doi activiști Greenpeace au pătruns pe scenă la începutul summitului nuclear global din Franța, marți, întrerupându-i pe președintele Emmanuel Macron, dar și pe șeful agenției nucleare a ONU, Rafael Grossi, în timp ce aceștia îi salutau pe liderii de stat prezenți la eveniment.
„De ce cumpărați energie nucleară din Rusia?” Activiștii Greenpeace l-au confruntat pe Macron, pe scena summitului nuclear din Franța
Daiana Rob
10 mart. 2026, 16:04, Știri externe

Protestatarii, care erau îmbrăcați la costum și cravată, au ținut bannere inscripționate cu sigla Greenpeace, pe care scria: „Energie Nucleară = Insecuritate Energetică”, dar și „Energia nucleară alimentează războiul Rusiei”, potrivit Reuters. 

Unul dintre protestatari i-a strigat lui Macron: „De continuați să cumpărați uraniu din Rusia?”. Președintele francez i-a răspuns: „Ne producem singuri energia nucleară”.

Franța dispune de propria capacitate de îmbogățire a uraniului, dar importă și uraniu îmbogățit pentru centralele sale electrice, inclusiv din Rusia, potrivit celor mai recente date vamale publicate de guvernul francez.

Rosatom, compania nucleară de stat din Rusia reprezenta 44% din capacitatea globală de îmbogățire a uraniului în anul 2025, potrivit Asociației Mondiale pentru Energie Nucleară, iar producătorii europeni de energie nucleară au avut dificultăți în a renunța la aceste aprovizionări la patru ani după invadarea Ucrainei de către Rusia.

În jur de 15 activiști Greenpeace au blocat convoaiele care au sosit, marți, în afara locului de desfășurare din Boulogne-Billancourt, la periferia Parisului, a declarat grupul de campanie pentru mediu într-un comunicat.

Franța găzduiește cel de-al doilea summit mondial pe tema Energiei Nucleare, marți, acolo unde liderii lumii se întâlnesc pentru a discuta, dar și promova energia nucleară.

 

