„De ce cumpărați energie nucleară din Rusia?” Activiștii Greenpeace l-au confruntat pe Macron, pe scena summitului nuclear din Franța

Protestatarii, care erau îmbrăcați la costum și cravată, au ținut bannere inscripționate cu sigla Greenpeace, pe care scria: „Energie Nucleară = Insecuritate Energetică”, dar și „Energia nucleară alimentează războiul Rusiei”, potrivit Reuters.

Unul dintre protestatari i-a strigat lui Macron: „De continuați să cumpărați uraniu din Rusia?”. Președintele francez i-a răspuns: „Ne producem singuri energia nucleară”.

Two Greenpeace activists broke onto the stage at the start of a global nuclear summit in France, interrupting President Emmanuel Macron and UN ‌nuclear watchdog chief Rafael Grossi https://t.co/xSWRu45WFi pic.twitter.com/pe95ZVLESt — Reuters (@Reuters) March 10, 2026

Franța dispune de propria capacitate de îmbogățire a uraniului, dar importă și uraniu îmbogățit pentru centralele sale electrice, inclusiv din Rusia, potrivit celor mai recente date vamale publicate de guvernul francez.

Rosatom, compania nucleară de stat din Rusia reprezenta 44% din capacitatea globală de îmbogățire a uraniului în anul 2025, potrivit Asociației Mondiale pentru Energie Nucleară, iar producătorii europeni de energie nucleară au avut dificultăți în a renunța la aceste aprovizionări la patru ani după invadarea Ucrainei de către Rusia.

În jur de 15 activiști Greenpeace au blocat convoaiele care au sosit, marți, în afara locului de desfășurare din Boulogne-Billancourt, la periferia Parisului, a declarat grupul de campanie pentru mediu într-un comunicat.

Franța găzduiește cel de-al doilea summit mondial pe tema Energiei Nucleare, marți, acolo unde liderii lumii se întâlnesc pentru a discuta, dar și promova energia nucleară.