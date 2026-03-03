Prima pagină » Politic » Franța a invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale „scutului nuclear”

Franța a invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale „scutului nuclear”

Franța a invitat România să participe la discuțiile privind „umbrela nucleară”. O declarație în acest sens a fost făcută de ministra de Externe, Oana Țoiu, în cadrul conferinței comune cu omologul polonez la Varșovia. Țoiu a spus că o decizie va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
03 mart. 2026, 21:05, Politic

UPDATE Declarația Oanei Țoiu în cadrul conferinței

„În primul rând, în ceea ce privește descurajarea și descurajarea nucleară, cred că aici este important să reafirmăm principiul de bază al articolului 5 din NATO și faptul că suntem țări aliate, prin urmare fiecare dintre noi, prin propria capacitate militară, acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor, și cred că este foarte important să clarificăm acest lucru.
În ceea ce privește propunerea Franței (privind umbrela nucleară – n.r.), România este una dintre țările care au fost invitate să participe la aceste discuții. Partenerii noștri strategici sunt întotdeauna deschiși în ceea ce privește avansarea discuțiilor legate de securitate și dezvoltare economică, dar suntem încă într-un stadiu incipient în ceea ce privește detaliile potențialului plan. Din partea României și în ceea ce privește feedback-ul pe care îl avem în acest sens, acesta ține de competența Consiliului Național de Securitate, prezidat de președinte, iar întrucât președintele va avea în curând întâlniri relevante pentru acest subiect, voi amâna răspunsul”, a declarat Oana Țoiu în cadrul conferinței comune cu ministrul polonez de externe Sikorski la Varșovia.

Știrea inițială:

Ministra de Externe Oana Țoiu susține că Franța ar fi invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale „scutului nuclear”, potrivit Reuters, scrie G4Media. Ministra de externe a mai declarat în Polonia, unde face o vizită, că o decizie va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Într-un interviu pentru TVP World, Țoiu nu și-a exprimat opinia personală cu privire la oportunitatea aderării României la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”. Totuși, ea a afirmat că astfel de decizii țin de competența instituțiilor de securitate de vârf ale țării și că acestea trebuie să reflecte un consens național.

Informația vine în contextul în care luni, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Macron a mai precizat că noua postură va „prevedea desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țări aliate”, dar a subliniat că nu va exista nicio împărțire a procesului decizional cu alte state în ceea ce privește utilizarea armelor nucleare.

În același discurs, el a anunțat că opt țări partenere – printre care România nu a fost menționată – vor găzdui „forţe aeriene strategice” ale forţelor aeriene franceze.

Discuțiile privind astfel de aranjamente au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a mai spus Macron luni.

 

