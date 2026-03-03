Prima pagină » Știri externe » Norvegia, dispusă să discute cu Franța despre cooperarea în domeniul descurajării nucleare

Norvegia, dispusă să discute cu Franța despre cooperarea în domeniul descurajării nucleare

Norvegia este dispusă să înceapă discuțiile cu Franța privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare. Anunțul a fost făcut marți de ministrul norvegian de Externe Espen Barth Eide.
Norvegia, dispusă să discute cu Franța despre cooperarea în domeniul descurajării nucleare
Imagine cu scop ilustrativ
Diana Nunuț
03 mart. 2026, 18:06, Știri externe

Norvegia este dispusă să discute în privința modului în care armele nucleare franceze pot contribui la securitatea continentului, a anunțat marți ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide.

„Suntem gata să discutăm acest lucru în cadrul unui acord de parteneriat cu Franța. Dar politica noastră nucleară rămâne fermă. Nu vom avea arme nucleare pe teritoriul norvegian în timp de pace”, a declarat Eide în fața parlamentului norvegian, notează POLITICO.

Anunțul său vine după ce luni, președintele francez Emmanuel Macron a spus că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Discuțiile privind astfel de aranjamente au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a mai spus, luni, Macron.

Potrivit POLITICO, ministrul norvegian de externe Eide a declarat că discuțiile nucleare vor face parte din negocierile privind un acord strategic de apărare cu Franța. El a afirmat că Oslo va coopera mai strâns și cu țări precum Marea Britanie, Germania, Olanda și Polonia.

„Acest lucru face parte din strategia noastră de acoperire”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Luni după-amiază, și premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni apropiați cu privire la un program avansat de descurajare nucleară.

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodine la această rețetă
CSID
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor