Norvegia, dispusă să discute cu Franța despre cooperarea în domeniul descurajării nucleare

Norvegia este dispusă să discute în privința modului în care armele nucleare franceze pot contribui la securitatea continentului, a anunțat marți ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide.

„Suntem gata să discutăm acest lucru în cadrul unui acord de parteneriat cu Franța. Dar politica noastră nucleară rămâne fermă. Nu vom avea arme nucleare pe teritoriul norvegian în timp de pace”, a declarat Eide în fața parlamentului norvegian, notează POLITICO.

Anunțul său vine după ce luni, președintele francez Emmanuel Macron a spus că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Discuțiile privind astfel de aranjamente au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a mai spus, luni, Macron.

Potrivit POLITICO, ministrul norvegian de externe Eide a declarat că discuțiile nucleare vor face parte din negocierile privind un acord strategic de apărare cu Franța. El a afirmat că Oslo va coopera mai strâns și cu țări precum Marea Britanie, Germania, Olanda și Polonia.

„Acest lucru face parte din strategia noastră de acoperire”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Luni după-amiază, și premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni apropiați cu privire la un program avansat de descurajare nucleară.