Un biatlonist ucrainean, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice, spune că s-a antrenat cu ChatGPT

Sportivul a declarat că-n ultimele șase luni s-a antrenat cu ajutorul ChatGPT, aplicație cu care acesta și-a formulat planul de antrenament, folosind aplicația pe post de psiholog, antrenor, și uneori doctor, potrivit Reuters.

„În ultimele șase luni m-am antrenat cu ChatGPT. Nu era doar o tactică. Era jumătate din planul meu de antrenament, motivație etc. Deci era o parte importantă din antrenamentul meu. L-am folosit ca psiholog, antrenor și, uneori, ca medic”, a declarat Maksym Murashkovskyi, sportivul în vârstă de 25 de ani.

Acesta a adăugat că Inteligența Artificială ar putea înlocui, parțial, munca antrenorilor umani.

„Nu complet în următorii cinci până la zece ani. Dar parțial, cu siguranță”, a declarat sportivul.

Acesta a precizat că are încredere în Inteligența Artificială: „Cred în ea, este o tehnologie revoluționară”, a declarat tânărul sportiv.

Sportivul ucrainean fost medaliat cu bronz la campionatele mondiale din 2023. Acesta a fost devansat de chinezul Dang Hesong, ratând, medalia de aur.

În ceea ce privește rezultatele la Jocurile Paralimpice din acest an, sportivii ucraineni au obținut 10 medalii.