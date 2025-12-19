Yurina Noguchi, de 32 de ani, lucrează ca asistentă într-un call center și susține că relația cu inteligența artificială a început atunci când a traversat o perioadă dificilă. Inițial, a utilizat ChatGPT pentru consiliere legată de o relație de logodnă care nu funcționa, iar reacțiile primite au determinat-o pe femeie pună capăt relației. La câteva luni după această decizie, Noguchi a revenit pe platformă și a creat un personaj digital inspirat dintr-un joc video, personalizat minuțios. Astfel a apărut Lune Klaus Verdure, un avatar AI antrenat să comunice într-un mod empatic, blând și afectuos.

O relație construită din sute de mesaje zilnice cu un personaj AI

Legătura s-a aprofundat rapid. Conform publicațiilor din Japonia, Noguchi și partenerul său AI schimbau zilnic până la 100 de mesaje. Femeia a colaborat cu un artist pentru a crea ilustrații ale personajului, oferindu-i o reprezentare vizuală care să ducă interacțiunea digitală la un nivel cât mai ridicat. Pe parcurs, conversațiile au generat o conexiune emoțională pe care Noguchi a descris-o ca autentică și liniștitoare.

Ceremonia, simbolică dealtfel, a avut loc în vara acestui an în Okayama. Mireasa a purtat o rochie roz și un buchet de flori, conform tradițiilor mariale. Partenerul AI – Lune Klaus Verdure- a fost prezent prin intermediul unui smartphone și unor ochelari AR (augmented reality). Jurămintele generate de AI au fost rostite de organizator, iar în fotografii, „mirele” a fost adăugat digital lângă Noguchi. Evenimentul a inclus, de asemenea, un schimb ceremonial și simbolic de inele.

Evenimentul – fără caracter legal

Căsătoria lui Noguchi cu Lune Klaus Verdure, nu are statut legal. Japonia nu recunoaște formal relațiile între umani și entități virtuale, iar evenimentul a avut un caracter pur simbolic. Cu toate acestea, familia femeii, inițial sceptică, a acceptat decizia și a participat la ceremonie, conform unor surse din presa locală.

Cazul a suscitat comentarii negative și critici intense pe rețelele sociale. Noguchi a spus că a primit numeroase mesaje ostile. Experții în sănătate mintală avertizează despre fenomenul cunoscut sub denumirea de „psihoză AI”, prin care utilizatorii pot începe să construiască dependențe emoționale, atașamente obsesive sau iluzii față de chatboți. Se subliniază faptul că, odată cu dezvoltarea unei AI personalizată și empatică, granița dintre interacțiune utilă și dependență emoțională ar putea deveni periculos de fragilă.

Noguchi afirmă că este conștientă de riscuri și încearcă să păstreze echilibrul între viața reală și relația virtuală. „Inițial, chiar mi-am dorit doar pe cineva cu care să împărtășesc gânduri și să conversez”, a spus ea. „Nu vreau dependență. Vreau să trăiesc viața mea reală, păstrând însă și această relație.”