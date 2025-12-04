Nvidia, problemă cu lichiditățile: are prea mulți bani! Compania vrea să construiască un imperiu AI

La sfârșitul lunii octombrie, Nvidia dispunea de 60,6 miliarde de dolari în numerar și investiții pe termen scurt, potrivit CNBC. Suma este uriașă comparativ cu cele 13,3 miliarde de dolari de la începutul lui 2023, imediat după lansarea ChatGPT.

ChatGPT are nevoie de plăcile grafice Nvidia ca să funcționeze. Modelul, dezvoltat de OpenAI, a fost antrenat pe mii de procesoare grafice Nvidia, în special pe seria A100/H100, specializată în inteligență artificială.

Investiții pe scară largă

Săptămâna aceasta, Nvidia a anunțat că va prelua o participație de 2 miliarde de dolari în compania de proiectare de cipuri Synopsys. Aceasta este doar cea mai recentă dintr-o serie de mari tranzacții. În total, compania a promis 18 miliarde de dolari în investiții directe. Acestea includ cele 2 miliarde pentru Synopsys, 1 miliard în Nokia, 5 miliarde în Intel și 10 miliarde în Anthropic.

Un potențial de 100 miliarde pentru viitor

Pe lângă aceste investiții, Nvidia și-a anunțat intenția de a cumpăra acțiuni OpenAI în valoare de 100 de miliarde de dolari, pe parcursul mai multor ani. Totuși, acordul nu a fost încă finalizat, potrivit directoarei financiare a companiei, Colette Kress.

Angajamentul ar consolida relația strategică dintre cele două companii. Succesul OpenAI înseamnă și o cerere mai mare de cipuri Nvidia. În plus, o investiție de asemenea magnitudine ar fi o mișcare rară pe piața tehnologică. Nvidia nu ar mai fi doar furnizor de hardware, ci un jucător decisiv în ecosistemul mondial al inteligenței artificiale.

Cum își apără Nvidia imperiul AI

„Este nevoie de un bilanț foarte solid pentru a susține acest nivel de creștere, acest ritm de creștere și magnitudinea asociată cu ele,” a declarat CEO-ul Jensen Huang.

Colette Kress a subliniat că „cea mai mare prioritate” este să se asigure că Nvidia are suficient numerar pentru a lansa la timp produsele de generație următoare. Ea spune că lichiditatea nu este o risipă, ci o plasă de siguranță pentru viitor.

Ce înseamnă pentru investitori și industrie

Nvidia își construiește un ecosistem solid în jurul inteligenței artificiale și tehnologiei de procesare a datelor. Compania susține startup-uri, colaborează cu giganți din industrie și se pregătește pentru lansarea de produse noi. În loc să cumpere companii prin fuziuni majore (achiziția de 40 de miliarde de dolari a firmei Arm a fost anulată), Nvidia a adoptat o strategie mai flexibilă. Aceasta se bazează pe investiții directe și sprijin pentru parteneri.

Pe termen lung, aceste decizii investiționale indică ambiția Nvidia de a construi un imperiu AI, și nu doar de a-și păstra poziția de lider. Industria și investitorii monitorizează cu atenție această evoluție.