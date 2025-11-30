Statista: Cât de precise sunt cele mai cunoscute chatboturi AI în generarea răspunsurilor?

Potrivit unei analize Statista privind gradul de erori în furnizarea informațiilor de către cele mai utilizate instrumente de inteligență artificială, nivelul de acuratețe s-a îmbunătățit semnificativ de la finalul anului trecut. Cu toate acestea, rata de răspunsuri inexacte tot ajunge la aproape 50%.

La baza acestei analize se află un studiu realizat de European Broadcasting Union (EBU) și BBC. Datele, colectate între mai și iunie 2025 și analizate de un grup de jurnaliști, au arătat că aproape jumătate din răspunsurile (48%) ale instrumentelor populare de inteligență artificială – versiuni gratuite ale ChatGPT, Gemini, Copilot și Perplexity – conțineau probleme de acuratețe.

Concret, datele au arătat că 17% dintre răspunsurile generate erau erori semnificative, în principal legate de surse și context lipsă. În decembrie 2024, rata răspunsurilor inexacte, rezultată din analiza unui eșantion mai mic de răspunsuri, era semnificativ mai mare: 72% pentru toate cele patru instrumente.

Rezultatele acestei analize vin în contextul în care în urmă cu trei ani, pe 30 noiembrie 2022, lansarea oficială a ChatGPT a marcat un punct de cotitură în domeniul inteligenței artificiale, propulsând chatbot-urile AI.