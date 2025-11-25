OpenAI anunță integrarea unui asistent de cumpărături în ChatGPT pentru cumpărăturile de sărbători

OpenAI a anunțat integrarea, în ChatGPT, a unui asistent de cumpărături, care vine în sprijinul utilizatorilor pentru a găsi cele mai bune produse pentru sărbători, scrie CNBC.

Startup-ul a declarat că instrumentul este conceput pentru utilizatorii ChatGPT care caută ghiduri de cumpărături detaliate și bine documentate. Ghidurile includ produse de top, diferențele cheie între produse și cele mai recente informații de la comercianții cu amănuntul, potrivit unui blog.

„În loc să căutați prin zeci de site-uri, puteți pur și simplu trebuie să descrieți ceea ce căutați: „Găsește cel mai silențios aspirator fără fir pentru un apartament mic”, „Ajută-mă să aleg între aceste trei biciclete” sau „Am nevoie de un cadou pentru nepoata mea de patru ani care iubește arta” – iar funcția de cercetare pentru cumpărături creează un ghid detaliat pentru a vă ajuta să luați o decizie”, se arată în anunțul OpenAI.

Cum va funcționa noul instrument în ChatGPT

Noul instrument va putea să genereze ghiduri personalizate în funcție de bugetul și caracteristicile dorite de către utilizatori. Generarea răspunsului va dura câteva minute. Astfel, utilizatorii care caută răspunsuri simple, cum ar fi verificarea prețurilor, se pot baza în continuare pe un răspuns obișnuit ChatGPT.

OpenAI a declarat că rezultatele care vor fi generate cu această nouă funcție sunt organice și se vor baza pe site-uri web de vânzare cu amănuntul disponibile publicului.

Funcția este disponibilă atât pentru utilizatorii care folosesc varianta gratuită a ChatGPT, dar și cei care au variantele Go, Plus și Pro.