Analiza inteligentă a Google, chatboții de inteligență artificială și hârtia de împachetat care apare dintr-odată sus de tot, pe raft, în debara, dau peste cap tot ce știu copiii despre Moș Crăciun.

Din ce în ce mai mulți copii din lume au șocul vieții când află anumite lucruri despre Moș Crăciun, dar nici părinții nu se simt prea bine. Să fie asta drama Generației Alpha?

Moș Crăciun ori vrea să-și dea demisia și nu știe cum să spună, ori pur și simplu e un șarlatan care trebuie pedepsit aspru.

Cine este, de fapt, Moș Crăciun?

Pentru că nimeni nu mai înțelege nimic.

Nu mai înțelege nimic nici puștiul de 11 ani, care a pus o întrebare aiurea pe google („cât cheltuiește Moș Crăciun pe jucării în fiecare an?”), nici mama puștoaicei de clasa a IV-a care a venit într-o bună zi acasă, extrem de supărată, s-a proptit în fața ușii de la intrare și a fixat-o pe maică-sa: „Trebuie să vorbim”, nu mai înțelege nimic nici compania de Moș Crăciuni, care nu știe dacă să-și disponibilizeze moșii sau nu.

Soluții de criză

Cum răspunzi, ca părinte, ca educator, ca firmă de Moși Crăciuni, când chatbot-ul OpenAI îi spune copilului un lucru despre Moș Crăciun despre care nimeni nu pare să aibă un răspuns ferm?

Că niciun chatGPT de pe această lume nu știe răspunsul la această întrebare.

Că nu știe răspunsul un om, darămite un robot!

Că un robot nu știe să fie mistic și că nu are bucuria magiei.

Că robotul nu știe și nu va ști niciodată să fie magic.

Că nu trebuie să iei de bună tot ce zice chatGPT, pentru că însuși producătorul (uite, scrie aici!) spune că poate să facă greșeli, deci cum să crezi tot ce-ți spune ChatGPT sau Google?

Și, ce, nu știi că Google îl urmărește în fiecare an pe Moș Crăciun, de când pleacă din casa lui din Laponia până la ultima jucărie pe care o are de împărțit?

Nu avem cum să credem asemenea enormități! Robotul e un robot și cu asta sper că ne-am înțeles! Moș Crăciun este o realitate! Altfel cum crezi că apa jucăriile alea sub brad? Crezi că le pune mama?

Și pe ChatGPT tot Moș Crăciun l-a făcut, doar că nu știe el, pentru că e o inteligență „artificială”, nu „naturală”.

Generația Alpha față cu Moș Crăciun

51% dintre copiii cu vârsta de 8 ani și mai mici au propriile dispozitive mobile.

33% dintre părinți le permit copiior să acceseze chatbot-uri de inteligență artificială pentru a găsi răspunsuri la diferite dileme ale lor și chiar pentru a-și rezolva problemele de școală.

Este Generația Alpha ultima generație care va mai crede în Moș Crăciun?

Greu de răspuns, de vreme ce zecile de boți de IA, concurente între ele, învață încontinuu.

Niciun părinte nu poate avea control asupra răspunsului generat de IA la întrebarea „este Moș Crăciun real?”, chiar dacă experții în tehnologie dau asigurări că lucrează în permanență la reglementări de acces prietenoase cu copilul.

E doar o fantezie asta!

Momentul de deziluzie al copilului este greu de suportat și de către părinte.

Într-o lume a tehnologiei, Moș Crăciun trebuie ținut în viață cu orice preț.

Pentru că, dacă nu mai credem nici în miracolul Crăciunului, cu tot ce înseamnă acesta, nu mai rămâne nimic.

Și abia asta e trist!