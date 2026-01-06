Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion

„Mi-a adus mănuși și șosete”, spune, potrivit unor imagini publicate de Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan, întrebat ce cadouri a primit de la Moș Crăciun.

Referitor la Revelion, șeful statului a precizat că a petrecut până la ora 3 dimineață.

„Am stat până la ora 3 și asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi”, a menționat zâmbind Dan.

„Am fost cu mai mulți părinți și copii și trăgeau copiii de noi să mai stăm”, a adugat el amuzat.

Nicușor Dan a fost întrebat ce dorință și-a pus în noaptea de Revelon.

„O schimbare graduală în România”, a răspuns președintele.

După ce jurnaliștii l-au întrebat de ce o schimbare graduală, președintele Dan a afirmat: „Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în Romania. Și atunci, încet, încet”.

Președintele Dan a făcut aceste declarații în avion, în timp ce se deplasa cu un avion Hercules spre Paris, unde marți membrii „Coaliției de Voință” se întâlnesc pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina.