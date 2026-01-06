Prima pagină » Politic » Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion

Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion

Președintele Nicușor Dan a povestit cu umor despre sărbători: a primit de la Moș Crăciun mănuși și șosete și a petrecut Revelionul până la ora 3 dimineața, alături de părinți și de copii, cei mici fiind cei care care nu voiau ca petrecerea să se încheie.
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Gabriel Pecheanu
06 ian. 2026, 15:09, Politic

„Mi-a adus mănuși și șosete”, spune, potrivit unor imagini publicate de Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan, întrebat ce cadouri a primit de la Moș Crăciun.

Referitor la Revelion, șeful statului a precizat că a petrecut până la ora 3 dimineață.

„Am stat până la ora 3 și asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi”, a menționat zâmbind Dan.

„Am fost cu mai mulți părinți și copii și trăgeau copiii de noi să mai stăm”, a adugat el amuzat.

Nicușor Dan a fost întrebat ce dorință și-a pus în noaptea de Revelon.

O schimbare graduală în România”, a răspuns președintele.

După ce jurnaliștii l-au întrebat de ce o schimbare graduală, președintele Dan a afirmat: „Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în Romania. Și atunci, încet, încet”.

Președintele Dan a făcut aceste declarații în avion, în timp ce se deplasa cu un avion Hercules spre Paris, unde marți membrii „Coaliției de Voință” se întâlnesc pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor