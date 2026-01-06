Prima pagină » Știri externe » Membrii „Coaliției de Voință” se întâlnesc marți la Paris, pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina

Lideri europeni și americani se întâlnesc marți, la Paris, într-un efort de a pune capăt războiului din Ucraina. Discuțiile se vor concentra pe subiectul garanțiilor de securitate și pe un plan de pace aproape finalizat.
Reuniune a membrilor „Coaliției de Voință”, mai 2025. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 ian. 2026, 13:27, Știri externe

Marți, la Paris, va avea loc o reuniune a membrilor „Coaliției de Voință”. Întâlnirea va fi găzduită de către președintele francez Emmanuel Macron. Potrivit Deutsche Welle, discuțiile se vor concentra pe un proiect de document care prezintă garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Printre cei care vor participa la această reuniune se numără prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și premierul canadian Mark Carney. La acest eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Totodată, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte, sunt de asemenea așteptați să participe la această întâlnire de la Paris. În plus, la aceasta reuniune vor veni și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, potrivit France24.

„În această săptămână, vom colabora cu partenerii noștri europeni și americani pentru a ne asigura că Ucraina beneficiază de asistența de care are nevoie”, a spus luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În ultima perioadă au avut loc mai multe discuții între americani și ucraineni privind un acord de pace, însă nu s-a ajuns la unul final.

Pe de o parte, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei și insistă pentru controlul deplin asupra regiunii Donbas din estul țării, ca parte a unui acord. Pe de altă parte, Kievul a avertizat că cedarea teritoriului va încuraja Moscova și a declarat că nu va semna un acord de pace care nu va descuraja Rusia să invadeze din nou.

