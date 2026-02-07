Zelenski afirmă că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord de pace

Zelenski a făcut declarații reporterilor, în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele nucleare să reducă producția, sâmbătă.

Dacă termenul limită din iunie nu va fi respectat, administrația Trump va exercita probabil presiuni asupra ambelor părți pentru a-l respecta, a adăugat el.

„Americanii propun părților să pună capăt războiului până la începutul acestei veri și probabil vor exercita presiuni asupra părților tocmai în conformitate cu acest calendar”, a declarat Zelenski, vorbind reporterilor vineri. Comentariile lui Zelenski au fost supuse unui embargo până sâmbătă dimineață, scrie AP.

„Și ei spun că vor să facă totul până în iunie. Și vor face totul pentru a pune capăt războiului. Și vor un calendar clar al tuturor evenimentelor”, a spus el.

El a spus că SUA au propus organizarea următoarei runde de discuții trilaterale săptămâna viitoare în țara lor pentru prima dată, probabil în Miami, a spus Zelenski. „Am confirmat participarea noastră”, a adăugat el.

Pachetul „Dmitriev” propus de ruși

Zelenski a spus că Rusia a prezentat SUA o propunere economică de 12 trilioane de dolari – pe care el a numit-o „pachetul Dmitriev”, după numele trimisului rus Kirill Dmitriev. Acordurile economice bilaterale cu SUA fac parte dintr-un proces de negociere mai amplu.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au continuat cu peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete lansate în noaptea de sâmbătă, a spus Zelenski într-o postare pe X. Țintele au inclus rețeaua energetică, instalațiile de producere a energiei și rețelele de distribuție.

Ukrenergo, operatorul de stat pentru transportul energiei, a declarat că atacul a fost al doilea atac masiv asupra infrastructurii energetice de la începutul anului, forțând centralele nucleare să reducă producția. Opt instalații din opt regiuni au fost atacate, se arată într-un comunicat.

„Ca urmare a atacurilor cu rachete asupra stațiilor electrice de înaltă tensiune care asigurau producția unităților nucleare, toate centralele nucleare din teritoriile aflate sub control au fost forțate să-și reducă sarcina”, se arată în comunicat.

Deficit masiv de energie

Se menționează că deficitul de energie electrică din țară a crescut „semnificativ” ca urmare a atacurilor, forțând prelungirea întreruperilor de curent pe oră în toate regiunile Ucrainei.

Ultimul termen limită urmează discuțiilor trilaterale mediate de SUA la Abu Dhabi, care nu au dus la niciun progres, deoarece părțile beligerante se agață de cereri reciproc exclusive. Rusia presează Ucraina să se retragă din Donbas, unde luptele rămân intense – o condiție pe care Kievul spune că nu o va accepta niciodată.

„Problemele dificile au rămas dificile. Ucraina și-a confirmat încă o dată poziția cu privire la problema Donbasului. «Rămânem pe pozițiile noastre» este, în opinia noastră, modelul cel mai echitabil și mai fiabil pentru un armistițiu în acest moment”, a declarat Zelenski. El a reiterat că subiectele cele mai dificile vor fi rezervate pentru o întâlnire trilaterală între lideri.

Zelenski a declarat că nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește gestionarea centralei nucleare din Zaporojia, controlată de Rusia, și și-a exprimat scepticismul față de propunerea SUA de a transforma regiunea Donbas, râvnită de Rusia, într-o zonă economică liberă, ca compromis.

„Nu știu dacă acest lucru poate fi pus în aplicare, deoarece, atunci când am discutat despre o zonă economică liberă, am avut opinii diferite în această privință”, a spus el.

El a spus că în ultima rundă de negocieri, negociatorii au discutat despre modul în care ar fi monitorizat din punct de vedere tehnic un armistițiu. El a adăugat că SUA au reafirmat că vor juca un rol în acest proces.

În ultimele luni, atacurile aeriene repetate ale Rusiei s-au concentrat asupra rețelei electrice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent și perturbând aprovizionarea cu căldură și apă a familiilor în timpul unei ierni extrem de reci, punând și mai multă presiune pe Kiev.

Zelenski a spus că SUA au propus din nou un armistițiu care să interzică atacurile asupra infrastructurii energetice. Ucraina este gata să respecte o astfel de pauză dacă Rusia se angajează să o respecte, dar el a adăugat că, atunci când Moscova a acceptat anterior o pauză de o săptămână sugerată de SUA, aceasta a fost încălcată după doar patru zile.