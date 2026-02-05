Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina anunță dezactivarea terminalelor Starlink folosite de armata rusă

Ucraina anunță dezactivarea terminalelor Starlink folosite de armata rusă

Autoritățile ucrainene au anunțat au fost dezactivate terminalele Starlink folosite de forțele ruse pe câmpul de luptă, provocând perturbări majore în rândul operațiunilor desfășurate de Rusia.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 feb. 2026, 16:14, Știri externe

Ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Telegram că terminalele Starlink ale Ucrainei funcționează, afectate fiind doar cele din Rusia: „Starlink-urile incluse în „lista albă” funcționează – terminalele rusești au fost deja blocate”. 

Fedorov a afirmat că verificarea dispozitivelor continuă, în cooperare cu compania SpaceX, deținută de Elon Musk. 

Serhiy Beskrestnov, consilierul ministrului Apărării de la Kiev a spus: „Inamicul nici măcar nu se confruntă cu probleme pe front, inamicul se confruntă cu un dezastru. Toată comanda trupelor s-a prăbușit. Operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone”, citat de Reuters. 

SpaceX nu a oferit un răspuns oficial la solicitările de comentarii, însă Elon Musk a spus duminică că SpaceX a acționat pentru a bloca ceea ce compania a descris drept acces neautorizat al Rusiei.

Efortul de război al Kievului este susținut de zeci de mii de terminale Starlink care susțin comunicații militare și pentru operarea unor misiuni cu drone. 

 

