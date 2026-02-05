Tratatul START a încetat oficial: SUA și Rusia intră într-o eră fără limite ale armelor atomice

Joi a încetat oficial să fie valabil New START, ultimul pact bilateral care impunea plafoane clare pentru armele nucleare strategice ale celor două puteri. Semnat în 2010 de Barack Obama și Dmitri Medvedev, acordul limita fiecare parte la maximum 1.550 de focoase și 700 de rachete sau bombardiere desfășurate, arată Euronews.

Inițial prevăzut să expire în 2021, tratatul a fost prelungit cu cinci ani. Totuși, mecanismele de verificare au fost blocate încă din 2020, din cauza pandemiei, și nu au mai fost reluate. În februarie 2023, Rusia și-a suspendat oficial participarea. A fost invocat sprijinul militar occidental pentru Ucraina, deși Moscova a susținut că va continua să respecte limitele tratatului.

Odată cu expirarea acordului New START, dispare și această angajament informal. De acum, cele două națiuni nu mai au obligații legale reciproce privind controlul armamentului strategic.

90% din arsenalul nuclear global, fără supraveghere

Statele Unite și Rusia dețin împreună aproximativ 90% din totalul armelor nucleare existente la nivel mondial. Ambele state derulează programe masive de modernizare a „triadei nucleare” (forțe terestre, navale și aeriene), cu potențialul de a crește atât dimensiunea, cât și diversitatea arsenalelor.

Rusia a redus pragul de utilizare a armelor nucleare printr-o doctrină revizuită și a testat în ultimii ani sisteme noi. Printre acestea se numără rachetele hipersonice și drone subacvatice nucleare. SUA investesc, la rândul lor, miliarde în rachete balistice intercontinentale de nouă generație, bombardiere stealth și sisteme de apărare spațială.

Deși liderii de la Washington și Moscova au avertizat că expirarea New START ar fi „destabilizatoare”, realitatea arată că o nouă cursă a înarmării este deja în plină desfășurare. Amenințările nucleare ale Kremlinului în contextul războiului din Ucraina și discuțiile din SUA privind reluarea testelor nucleare subterane au amplificat îngrijorările comunității internaționale.

Fostul președinte Barack Obama a avertizat că dispariția tratatului „șterge inutil decenii de diplomație”. Totodată va crește riscul unui conflict care ar face lumea mai nesigură.

China, factorul de complexitate, Europa se repoziționează

În acest context, China devine un actor tot mai important. Deși deține un arsenal mult mai mic decât SUA și Rusia, Beijingul îl extinde rapid, adăugând aproximativ 100 de focoase pe an. Ritmul accelerat ar putea aduce China la un nivel comparabil în ceea ce privește rachetele balistice intercontinentale în următorii ani.

Washingtonul insistă că orice viitor acord de control al armamentului trebuie să includă și China. Această idee este însă respinsă ferm de Beijing. China consideră că diferențele de capacitate fac o astfel de negociere „nedreaptă și nerezonabilă”.

În lipsa unui cadru global stabil, puterile nucleare europene își consolidează propriile capacități. Franța și Marea Britanie au anunțat o cooperare fără precedent în domeniul nuclear, iar Parisul a introdus recent o versiune modernizată a rachetelor strategice lansate de pe submarine.

Pentru prima dată, Londra și Parisul semnalează că sunt dispuși să își coordoneze mai strâns posturile strategice, într-un context de securitate europeană profund afectat de războiul din Ucraina.