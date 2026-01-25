Scandalul din vârful armatei chineze. General de top, acuzat că a transmis Statelor Unite informații despre programul nuclear al Chinei

Zhang Youxia, cel mai înalt general al armatei chineze și considerat un apropiat al președintelui Xi Jinping, este vizat de o serie de acuzații grave. Potrivit unor surse familiarizate cu o ședință privind acuzațiile, citate The Wall Street Journal (WSJ), el este acuzat că a furnizat Statelor Unite informații despre programul nuclear al Chinei, dar și că a acceptat mită pentru acte oficiale.

Ministerul Apărării din China a anunțat sâmbătă deschiderea unei investigații împotriva lui Zhang Youxia pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii”. Această formulare oficială se folosește des în contextul cazurilor de corupție la vârful sistemului militar și politic.

Acuzațiile formulate

Sursele citate de WSJ mai spun că Zhang este anchetat pentru că ar fi format grupuri politice, dar și pentru că ar fi abuzat de autoritatea sa în cadrul Comisiei Militare Centrale.

În cadrul cercetărilor, autoritățile examinează și modul în care acesta a supravegheat o agenție puternică responsabilă cu cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de echipamente militare. Sursele au mai declarat pentru WSJ că Zhang ar fi acceptat inclusiv sume mari de bani în schimbul promovărilor oficiale în cadrul acestui sistem de achiziții cu buget mare.

Pe lângă aceste acuzații, cea mai șocantă este cea privind faptul că Zhang ar fi divulgat date tehnice esențiale despre armele nucleare ale Chinei către SUA.

În acest sens, autoritățile au confiscat deja dispozitivele mobile ale ofițerilor care au avansat în grad alături de Zhang și generalul Liu Zhenli, șeful Departamentului de Stat Major Comun, vizat și el de anchetă.

Acest demers care-l vizează pe Zhang Youxia face parte dintr-o largă campanie anticorupție a președintelui chinez Xi Jinping. În ultimii ani, mai mulți generali de rang înalt și oficiali ai armatei au fost deja anchetați sau îndepărtați.

Zhang Youxia are 75 de ani, s-a alăturat Armatei Populare de Eliberare în 1968 și este general al forțelor terestre.