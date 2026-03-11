Prima pagină » Știri externe » Cum sunt antrenați roboții umanoizi într-o „școală de roboți” din China

Într-un laborator din Wuhan, China, cercetătorii antrenează roboți umanoizi ca într-o sală de clasă, învățându-i să îndeplinească sarcini obișnuite precum pregătirea cafelei sau organizarea obiectelor. Procesul implică tehnologie de realitate virtuală și mii de repetiții pentru a crea seturi de date care să permită roboților să învețe mișcările umane, scrie Euronews.
Sursa foto: captură video Youtube
Victor Dan Stephanovici
11 mart. 2026, 09:07, Știri externe

În laborator, antrenorii folosesc ochelari de realitate virtuală și controllere pentru a ghida mișcările roboților în timp real. Practic, mâinile instructorului devin „mâinile” robotului, iar sistemul înregistrează fiecare mișcare, arată Euronews. Datele colectate sunt apoi încărcate în cloud. Ulterior sunt transformate în seturi de date care permit roboților să învețe modul corect de a executa diferite acțiuni.

„Mâinile noastre stânga și dreapta devin brațele robotului. El învață postura și mișcările noastre, iar datele sunt încărcate ulterior pentru a fi folosite în antrenament”, a explicat Qu Qiongbin, unul dintre instructorii care colectează date pentru sistem.

Exerciții repetate pentru a construi baze de date

Centrul de cercetare este situat în zona tehnologică East Lake din Wuhan. Ea mai este cunoscută și sub numele de „Optics Valley of China”. Acolo, roboții sunt plasați în medii care imită situații reale, cum ar fi livinguri sau ateliere industriale. Tot acolo ei exersează și sarcini cotidiene. Pentru a învăța o singură acțiune, instructorii pot repeta aceeași mișcare de sute sau chiar mii de ori. Practic, fac ca sistemul să acumuleze suficiente date pentru a înțelege și reproduce comportamentul uman.

Obiectivul: roboți capabili să funcționeze în lumea reală

Cercetătorii spun că scopul proiectului este accelerarea dezvoltării roboților umanoizi care pot lucra în medii reale, de la gospodării până la fabrici. Unele dintre aceste mașini pot fi deja văzute de public într-un magazin special din Wuhan, unde vizitatorii pot interacționa cu roboții și le pot testa capacitatea de a răspunde la comenzi sau de a realiza sarcini simple.

Proiectul arată investițiile tot mai mari ale Chinei în domeniul roboticii și inteligenței artificiale, într-o competiție globală pentru dezvoltarea roboților capabili să lucreze alături de oameni.

