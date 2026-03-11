China anunță reluarea trenurilor de pasageri către Coreea de Nord după COVID

Trenurile vor circula între Beijing și Phenian de patru ori pe săptămână, începând de joi, scrie AP.

Serviciul feroviar zilnic va fi reluat și în orașul de frontieră Dandong din China către Phenian, a anunțat autoritatea feroviară din China.

Reluarea serviciului va „promova în continuare schimburile interumane, cooperarea economică și comercială și schimburile culturale între China și Coreea de Nord”, se arată în anunț.

Turismul din China în Coreea de Nord a stagnat de la începutul pandemiei. Coreea de Nord a interzis accesul tuturor turiștilor străini în timpul pandemiei de COVID, dar a relaxat treptat aceste restricții, deschizând din nou țara turismului pentru prima dată în 2024.

Cu toate acestea, au permis intrarea doar turiștilor ruși, chiar dacă grupurile de turiști chinezi reprezentau 90% din totalul vizitatorilor înainte de interdicție, o măsură care a surprins observatorii, având în vedere că China este cel mai mare partener comercial și principalul aliat al țării.

Biletele pentru trenuri vor fi disponibile în prezent doar offline în China, se mai precizează în anunț.