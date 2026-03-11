Coreea de Sud va participa la discuțiile privind eliberarea rezervelor de petrol

AIE a propus cea mai mare eliberare de rezerve de petrol din istoria sa pentru a limita creșterea prețurilor la țiței în contextul războiului, a raportat ieri The Wall Street Journal, citat de Al Jazeera.

Agenția a mai luat o măsură similară, în 2022, când a eliberat 182 de milioane de barili din rezerve după începerea Războiului din Ucraina, scrie Reuters.

AIE a convocat o reuniune extraordinară a statelor membre pentru a discuta evoluția situației, o decizie fiind așteptată miercuri.

Prețul petrolului Brent a crescut miercuri cu 11 cenți sau 0.13%, până la 87.91 dolari pe baril, în timp ce cotația West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 7 cenți sau 0.08%, ajungând la 83.52 dolari pe baril.

Donald Trump a afirmat că războiul cu Iran se apropie de final, însă Garda Revoluționară Islamică a replicat, susținând că „Iranul va decide când se va termina războiul” și că în cazul continuării acțiunilor ofensive, Teheranul va bloca Strâmtoarea Hormuz: „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.