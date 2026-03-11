Prima pagină » Știri externe » Coreea de Sud va participa la discuțiile privind eliberarea rezervelor de petrol

Coreea de Sud participă la discuțiile conduse de Agenția Internațională pentru Energie (AIE) privind eliberarea rezervelor de petrol, dar nu a decis încă ce poziție va adopta, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Industriei din această țară.
11 mart. 2026

AIE a propus cea mai mare eliberare de rezerve de petrol din istoria sa pentru a limita creșterea prețurilor la țiței în contextul războiului, a raportat ieri The Wall Street Journal, citat de Al Jazeera.

Agenția a mai luat o măsură similară, în 2022, când a eliberat 182 de milioane de barili din rezerve după începerea Războiului din Ucraina, scrie Reuters.

AIE a convocat o reuniune extraordinară a statelor membre pentru a discuta evoluția situației, o decizie fiind așteptată miercuri.

Prețul petrolului Brent a crescut miercuri cu 11 cenți sau 0.13%, până la 87.91 dolari pe baril, în timp ce cotația West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 7 cenți sau 0.08%, ajungând la 83.52 dolari pe baril.

Donald Trump a afirmat că războiul cu Iran se apropie de final, însă Garda Revoluționară Islamică a replicat, susținând că „Iranul va decide când se va termina războiul” și că în cazul continuării acțiunilor ofensive, Teheranul va bloca Strâmtoarea Hormuz: „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.

