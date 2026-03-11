Paraguay aprobă un acord de apărare cu SUA care permite prezența militarilor americani pe teritoriul țării

Camera Deputaților din Paraguay a aprobat marți acordul militar cunoscut drept Status of Forces Agreement (SOFA). Acesta stabilește cadrul legal pentru prezența forțelor americane pe teritoriul țării. Acordul a fost adoptat cu 53 de voturi pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri, din totalul de 80 de parlamentari. Alte 15 persoane nu au participat la vot, mai arată AP.

Documentul urmează să fie semnat de președintele Santiago Peña, pentru a intra oficial în vigoare. Peña este unul dintre aliații apropiați ai lui Donald Trump în regiune.

Ce prevede acordul dintre SUA și Paraguay

Acordul, semnat de cele două țări la Washington în decembrie, permite desfășurarea temporară a personalului militar american în Paraguay. Scopul declarat sunt exerciții militare comune și programe de instruire. Mai sunt incluse aici și misiuni umanitare și de intervenție. În caz de dezastre, tratatul stabilește și că Statele Unite vor avea jurisdicție penală asupra propriului personal aflat în Paraguay. Această prevedere a generat controverse serioase în dezbaterea parlamentară.

Unii parlamentari și organizații civile au criticat acordul, susținând că acesta ar putea afecta suveranitatea statului paraguayan. Deputatul independent Raúl Benítez a declarat că, deși cooperarea internațională este importantă, aceasta nu ar trebui să slăbească instituțiile statului.

Organizația regională Peace and Justice Service a avertizat, de asemenea, că acordul ar putea crea un precedent periculos, oferind imunitate personalului străin.

Guvernul din Paraguay: nu vor exista baze militare americane

Ministrul de externe al Paraguayului, Rubén Ramírez Lezcano, a apărat acordul, afirmând că scopul principal este consolidarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și a terorismului. Oficialul a subliniat că acordul nu permite instalarea unor baze militare americane permanente pe teritoriul Paraguayului.

Acordul este considerat de Washington drept „istoric”, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că acesta va facilita cooperarea militară și intervențiile umanitare între cele două state.