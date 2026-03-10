Prima pagină » Știri externe » Afganistan: Talibanii reacționează după ce SUA i-au desemnat „stat sponsor al detenției ilegale”

Afganistanul a intrat într-un conflict diplomatic cu Statele Unite după ce Washingtonul a desemnat guvernul taliban un „stat sponsor al detenției ilegale”.
Decizia a fost anunțată luni de secretarul de stat american, Marco Rubio, care a cerut eliberarea tuturor cetățenilor americani aflați în detenție, inclusiv Mahmood Habibi și Dennis Coyle.

Talibanii au calificat această decizie drept „regretabilă” și au declarat că doresc să rezolve problema prin dialog, scrie Reuters.

Potrivit unui comunicat al purtătorilor de cuvânt ai talibanilor, guvernul de la Kabul este deschis negocierii cu Statele Unite pentru a evita escaladarea tensiunilor și pentru a proteja relațiile diplomatice existente.

Analistii consideră că această desemnare poate avea efecte economice și diplomatice importante, inclusiv sancțiuni împotriva guvernului taliban și restricții în relațiile internaționale ale Afganistanului. În plus, aceasta transmite un semnal clar că Statele Unite urmăresc eliberarea tuturor cetățenilor americani capturați sau reținuți în mod abuziv.

În paralel, comunitatea internațională urmărește cu atenție modul în care talibanii vor răspunde cererilor de eliberare. Experții atrag atenția că dialogul rămâne cea mai eficientă cale de rezolvare a conflictului și de prevenire a unor noi tensiuni. Talibanii au precizat că sunt gata să discute „pas cu pas” despre fiecare caz de detenție și să colaboreze cu mediatori internaționali pentru a evita repercusiuni politice sau economice majore.

