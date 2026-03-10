Bulgaria: 620 de milioane de dolari în rachete pentru apărarea Mării Negre

Bulgaria urmează să achiziționeze din Statele Unite un sistem de rachete pentru apărarea de coastă, în valoare de aproximativ 620 de milioane de dolari. Potrivit Novinite, sistemul este destinat consolidării capacității de apărare în zona Mării Negre și integrării mai strânse a armatei bulgare cu structurile NATO.

Sisteme tactice NATO

Acordul include un sistem Naval Strike Missile, destinat lovirii țintelor navale la distanță, precum și trei sisteme Link-16 Multifunctional Information Distribution System – Joint Tactical Radio Systems, care permit schimbul securizat de informații tactice în timp real între forțele aliate.

Pachetul cuprinde și o gamă largă de echipamente și servicii de suport: rachete tactice anti-navă NSM, rachete de antrenament și rachete inerțiale, rachete de telemetrie, centre mobile de control al focului dotate cu echipamente de comunicații, lansatoare mobile de rachete și vehicule pentru transport și încărcare.

De asemenea, sunt incluse receptoare GPS NavStrike-M, utilizate pentru ghidarea și navigația precisă a rachetelor, console pentru instruirea operatorilor și dispozitive criptografice pentru încărcarea cheilor de securitate, folosite pentru protejarea comunicațiilor militare și a schimbului de date tactice.

Suport și instruire

Contractul prevede și furnizarea documentației tehnice, simulatoarelor de antrenament, pieselor de schimb, suportului software, serviciilor de integrare și asistenței tehnice pe termen lung din partea guvernului american și a producătorului.

Contractantul principal pentru acest program este compania norvegiană din industria de apărare Kongsberg Defence and Aerospace AS, dezvoltatorul sistemului NSM.

Apărarea Mării Negre

Autoritățile americane au declarat că tranzacția are rolul de a consolida securitatea unui aliat NATO și de a contribui la stabilitatea regională. „Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unui aliat NATO care reprezintă o forță pentru stabilitatea politică și economică în Europa”, se arată în notificarea Departamentului Apărării al Statelor Unite.

Sistemul de rachete de coastă Naval Strike Missile va crește capacitatea Bulgariei de a face față amenințărilor actuale și viitoare și va îmbunătăți interoperabilitatea cu forțele Statelor Unite și ale NATO. Oficialii americani au subliniat că livrarea echipamentelor nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune.partamentului Apărării al Statelor Unite.

Asistență tehnică din SUA

Pentru implementarea programului, reprezentanți ai guvernului american și ai contractorului vor fi detașați temporar în Bulgaria pentru o perioadă de până la cinci ani, pentru a oferi asistență tehnică și sprijin operațional.