Ucraina protestează oficial: ambasadorul Ungariei, chemat la Ministerul de Externe

Ambasadorul Ungariei în Ucraina, Antal Heizer, a fost convocat luni, la Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev, unde autoritățile ucrainene au prezentat un protest oficial.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe ucrainean, diplomații de la Kiev au reclamat încălcări grave ale obligațiilor internaționale de către partea ungară. Printre documentele invocate se numără Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția de la Viena din 1963 privind relațiile consulare și Convenția consulară ucraineano-ungară.

Transport oprit de autoritățile ungare

Protestul este legat de modul în care au fost tratați mai mulți cetățeni ucraineni reținuți în Ungaria, a comunicat MAE al Ucrainei, citat de Interfax-Ukraine. Cei șapte bărbați sunt angajați ai serviciului de transport valori al băncii de stat ucrainene Oschadbank și se aflau într-o misiune de rutină de transfer de numerar și metale prețioase din Austria către Ucraina. Convoiul, format din două vehicule blindate, transporta aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și circa 9 kilograme de aur, fonduri care urmau să fie livrate în baza unui contract între Raiffeisen Bank International din Austria și Oschadbank.

Budapesta investighează transportul de valori

Operațiunea a fost interceptată pe 5 martie de autoritățile ungare, în apropiere de Budapesta, într-o intervenție la care au participat și forțe antiteroriste. Cei șapte cetățeni ucraineni au fost reținuți, iar vehiculele și valorile transportate au fost confiscate.

Autoritățile ungare au anunțat ulterior că au deschis o anchetă pentru suspiciuni de spălare de bani, în timp ce Kievul susține că transportul era legal și realizat conform regulilor internaționale de transport și procedurilor vamale europene.

Kievul cere returnarea banilor și aurului

Incidentul a provocat tensiuni diplomatice între cele două țări, autoritățile ucrainene acuzând Budapesta de reținere abuzivă a angajaților băncii și cerând returnarea vehiculelor blindate, a numerarului și a lingourilor de aur confiscate.

„Partea ungară a fost informată că utilizarea măsurilor de intimidare și a presiunii psihologice împotriva cetățenilor ucraineni, precum și folosirea excesivă a forței, sunt inacceptabile”, a comunicat Ministerul de Externe al Ucrainei.

Autoritățile de la Kiev au atras atenția și asupra faptului că oficialilor consulari ucraineni nu li s-a permis accesul la persoanele reținute, în ciuda unei solicitări oficiale transmise pe canale diplomatice.

„În pofida unei cereri oficiale, reprezentanților consulari ucraineni nu li s-a permis să îi viziteze pe cetățenii reținuți, ceea ce constituie o încălcare gravă a actelor juridice internaționale”, a transmis MAE.

Lege propusă pentru bunurile confiscate

În cadrul discuției, partea ucraineană a solicitat, de asemenea, informații despre o inițiativă legislativă anunțată de liderul grupului parlamentar Fidesz din Ungaria, cerând clarificări privind conținutul proiectului de lege și scopul acestuia. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, proiectul ar putea permite autorităților ungare să păstreze temporar numerarul și aurul confiscate de la convoiul ucrainean, în timp ce se desfășoară ancheta.

„Au fost solicitate informații privind inițiativa legislativă a șefului fracțiunii parlamentare Fidesz, inclusiv obiectul de reglementare al acesteia și obiectivele viitoarei legi”, a precizat MAE al Ucrainei.