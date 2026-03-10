Prima pagină » Știri externe » Doi „pești ai Apocalipsei” descoperiți pe o plajă de către turiști. Oamenii spun că este un semn rău

Doi „pești ai Apocalipsei” descoperiți pe o plajă de către turiști. Oamenii spun că este un semn rău

Este un semn rău? Doi „pești ai Apocalipsei” uriași au fost descoperiți pe plaja din Cabo San Lucas, Mexic, de către turiști.
Doi „pești ai Apocalipsei” descoperiți pe o plajă de către turiști. Oamenii spun că este un semn rău
Sursa foto: Captură video X
Alexandra-Valentina Dumitru
10 mart. 2026, 09:41, Știri externe

O observație deosebit de rară: acești giganți ai mărilor trăiesc de obicei în abis, la o adâncime de până la aproape 1000 de metri. Ei măsoară în medie între 5 și 7 metri, dar recordul cunoscut este mult mai impresionant: un exemplar de 17 metri și aproximativ 200 de kilograme, potrivit Le Figaro.

Din imaginile filmate la fața locului, în Mexic, se vede că aceste creaturi se disting prin corpul lor lung, argintiu, în formă de panglică. „A fost un moment absolut magic”, a spus una dintre turistele într-un videoclip postat pe YouTube.

Cele două femei au reușit chiar să elibereze una dintre creaturi.

În ciuda aspectului lor, care a inspirat multe legende despre monștri marini, peștii panglică nu reprezintă niciun pericol pentru om. Această specie se hrănește cu plancton mic și nu are dinți adevărați. De-a lungul anilor, mai multe exemplare moarte au fost aduse la mal și raportate în Cabo San Lucas și în alte părți din sudul Californiei.

În Taiwan, este chiar poreclit „peștele seismului” sau „peștele apocalipsei”, deoarece pescarii au făcut o asociere între observarea sa și cutremurele al căror epicentru se află în mare. Oamenii de știință nu au reușit încă să demonstreze această legătură.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Patrick André de Hillerin: Oana Țoiu este cea mai mare vulnerabilitate pentru propria-i imagine și pentru cea a României
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Parizer de post din LIDL România. Din ce este făcut, de fapt
CSID
Cum verifici online amenzile și punctele de penalizare în 2026. Ghid complet pentru șoferi
Promotor