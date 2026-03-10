Doi „pești ai Apocalipsei” descoperiți pe o plajă de către turiști. Oamenii spun că este un semn rău

O observație deosebit de rară: acești giganți ai mărilor trăiesc de obicei în abis, la o adâncime de până la aproape 1000 de metri. Ei măsoară în medie între 5 și 7 metri, dar recordul cunoscut este mult mai impresionant: un exemplar de 17 metri și aproximativ 200 de kilograme, potrivit Le Figaro.

Din imaginile filmate la fața locului, în Mexic, se vede că aceste creaturi se disting prin corpul lor lung, argintiu, în formă de panglică. „A fost un moment absolut magic”, a spus una dintre turistele într-un videoclip postat pe YouTube.

Cele două femei au reușit chiar să elibereze una dintre creaturi.

În ciuda aspectului lor, care a inspirat multe legende despre monștri marini, peștii panglică nu reprezintă niciun pericol pentru om. Această specie se hrănește cu plancton mic și nu are dinți adevărați. De-a lungul anilor, mai multe exemplare moarte au fost aduse la mal și raportate în Cabo San Lucas și în alte părți din sudul Californiei.

În Taiwan, este chiar poreclit „peștele seismului” sau „peștele apocalipsei”, deoarece pescarii au făcut o asociere între observarea sa și cutremurele al căror epicentru se află în mare. Oamenii de știință nu au reușit încă să demonstreze această legătură.