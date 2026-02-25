Prima pagină » Știri externe » Cum a fost găsit și ucis „El Mencho”: operațiunea de cinci ore a armatei mexicane

Cum a fost găsit și ucis „El Mencho”: operațiunea de cinci ore a armatei mexicane

Nemesio Oseguera Cervantes, supranumit „El Mencho”, conducătorul cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG) și unul dintre cei mai urmăriți traficanți de droguri la nivel mondial, a fost urmărit și găsit în final de autorități. Acțiunea desfășurată de forțele mexicane a avut o durată de circa cinci ore și s-a finalizat cu decesul acestuia, scrie Il Post.
Sursa foto: Daniel Cardenas / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
25 feb. 2026, 06:47, Știri externe

Oseguera Cervantes – „El Mencho” – a fost reperat într-o regiune turistică din vecinătatea localității Tapalpa, situată în statul Jalisco. S-a întâmplat în urma monitorizării de către serviciile secrete mexicane a unei persoane apropiate de una dintre iubitele sale, arată Il Post.

Conform declarațiilor oficiale, autoritățile au urmărit femeia respectivă până la o cabană izolată. Acolo, aparatele de zbor ale armatei, au imortalizat scena în care un bărbat o îmbrățișa în timp ce aceasta cobora din autovehicul. Individul a fost recunoscut ca fiind șeful organizației Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Tapalpa reprezintă o destinație populară pentru turiști. Localitatea numără aproximativ 20.000 de locuitori permanenți și atrage mii de vizitatori în fiecare sfârșit de săptămână. În acel weekend, „El Mencho” se număra printre aceștia.

Operațiunea de capturare a lui „El Mencho”, planificată în mare secret

Sâmbătă, autoritățile au dislocat șase elicoptere militare în statele învecinate, măsură menită să prevină scurgerile de informații. În operațiune au fost angrenate trupe speciale aparținând armatei terestre și marinei. Ele au fost asistate de tehnologie aeriană fără pilot și de vehicule blindate de luptă.

Duminică, în zorii zilei, forțele de ordine mexicane au declanșat atacul. Oseguera a dispus ca o parte din subordonați să rămână să apere locuințele unde se cazase, în timp ce el s-a refugiat în pădure alături de alți patru complici.

Prima confruntare armată a fost violentă; un aparat de zbor militar a suferit avarii și a fost nevoit să efectueze o aterizare forțată. Ulterior, militarii l-au încercuit pe șeful cartelului într-o zonă forestieră. În urma unui nou schimb intens de focuri, „El Mencho” și doi dintre aghiotanții săi au fost capturați în stare critică și au decedat în timpul evacuării aeriene. Ceilalți doi au fost luați în custodie vii.

22 Februarie 2026, Mexic, Mexico City: Membri ai forțelor speciale ale Gărzii Naționale și Secretaria de Seguridad Ciudadana. Foto: Félix Márquez/dpa

Per total, acțiunea a durat aproximativ cinci ore. Doi membri ai forțelor armate au suferit răni.

Contribuția serviciilor secrete americane

Claudia Sheinbaum, președinta statului mexican, împreună cu ministrul apărării Ricardo Trevilla Trejo, au precizat că acțiunea a profitat de asistența oferită de agențiile de informații din Statele Unite, cu toate că americanii nu s-au implicat direct în intervenție.

Informațiile referitoare la implicarea Washingtonului rămân puține la număr. Conform unor surse citate de agenția Reuters, o nouă structură militară americană denumită Joint Interagency Task Force-Counter Cartel ar fi permis transferul de date între cele două țări.

Repercusiuni violente la nivel național

Decesul lui „El Mencho” a provocat reacții extrem de agresive în diverse zone ale Mexicului. Au fost incendiate automobile și drumurile au fost blocate de către membrii ai CJNG. Situația s-a stabiliziat treptat în ultimele ore.

Violențe izbucnite în Mexic după moartea lui El Mencho”, conducătorul cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Diana Marquez/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Neutralizarea șefului organizației reprezintă unul dintre cele mai semnificative succese împotriva criminalității organizate din Mexic din ultima perioadă, rămânând însă nesigur dacă acest eveniment constituie și o reacție la presiunile tot mai mari exercitate de administrația americană în materie de luptă antidrog.

