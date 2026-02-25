File scrise de Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler din 1944, confiscate de carabinieri de la o casă de licitaţii

Au fost descoperite note scrise de mână ale fostului dictator fascist italian Benito Mussolini, referitoare la o întâlnire cu liderul nazist Adolf Hitler în 1944. Documentele sunt considerate de „o importanță istorică deosebită”, notează DPA.

Notițele lui Mussolini fuseseră scoase la vânzare la o casă de licitații din orașul Torino. Potrivit experților din unitatea specială a Carabinieri pentru protecția patrimoniului cultural, documentele se referă la o întâlnire a lui Mussolini cu Hitler din 22 aprilie 1944, la Castelul Klessheim, lângă Salzburg, în Austria.

Potrivit Corriere della Sera, cele cinci pagini au fost scrise de Mussolini înainte de a pleca sau poate chiar în timpul călătoriei. Notițele au fost structurate pe trei capitole: forțele armate, politica, economia și munca.

Carabinieri din Unitatea de Protecție a Patrimoniului Cultural (NTPC) explică, potrivit sursei citate, că aceste notițe dispăruseră în contextul finalului haotic al celui de-al Doilea Război Mondial în aprilie 1945. Tot în acea perioadă au dispărut părți din arhiva personală a lui Mussolini.

Ce s-a constatat în urma expertizei

Primele investigații au arătat că foile conțineau note cu o caligrafie atribuibilă lui Mussolini. Ulterior, a urmat testul științific al RIS din Parma: comparație grafologică, analiza trăsăturilor, comparație cu anumite autografe, dar și semnatura de la final, un „M” recognoscibil.

În urma expertizei, militarii explică faptul că „foile nu erau datate, dar conținutul corespunde în multe puncte cu subiectele abordate de Mussolini și micul său grup de colaboratori în timpul întâlnirii cu Hitler din 22 aprilie 1944 la Salzburg”. De asemenea, un alt detaliu a fost luat în calcul în stabilirea verdictului: plierea foilor în patru, tipică „pentru notițele destinate a fi păstrate în buzunar”, mai notează Corriere della Sera.

Documentele au fost confiscate de Carabinieri și predate Arhivelor Centrale de Stat.