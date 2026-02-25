Narendra Modi, premierul Indiei, vizitează Israelul pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Iran

Modi, un naționalist hindus, a devenit primul prim-ministru din istoria Indiei care a vizitat Israelul în 2017, ocazie cu care el și prim-ministrul de dreapta Benjamin Netanyahu s-au plimbat desculți pe o plajă din orașul portuar Haifa, din nordul țării.

Amândoi încă la putere după aproape nouă ani, cei doi lideri, care se descriu reciproc ca prieteni, sunt așteptați să poarte discuții despre inteligența artificială, precum și despre apărare, într-un moment în care Israelul încearcă să-și crească exporturile militare.

Un oficial al guvernului israelian a declarat că vizita va „pregăti terenul pentru noi parteneriate și colaborări în multe domenii”. Relațiile bilaterale se află în pragul unei îmbunătățiri semnificative, a declarat un oficial al ministerului israelian de externe.

Modi este așteptat să țină un discurs în fața Knessetului, parlamentul israelian, și să depună o coroană de flori la Yad Vashem, memorialul oficial al Holocaustului din Israel.

Concentrare militară a SUA în apropierea Iranului

Vizita lui Modi are loc în contextul în care Statele Unite desfășoară o vastă forță navală în apropierea coastei Iranului, în perspectiva unor posibile atacuri asupra Republicii Islamice, cele două țări aflându-se într-un impas în negocierile privind programul nuclear al Teheranului.

Pentagonul a desfășurat, de asemenea, un portavion în Marea Mediterană, cu destinația coasta Israelului.

Un atac al SUA asupra Iranului ar putea atrage represalii iraniene îndreptate împotriva Israelului, precum și a instalațiilor militare americane din țările arabe din Golf, unde milioane de indieni trăiesc, lucrează și trimit acasă miliarde de dolari în remitențe în fiecare an.

Kabir Taneja, de la Observer Research Foundation, un grup de reflecție indian, a declarat că New Delhi nu dorește un conflict în regiune.

„Sunt sigur că astfel de mesaje au fost transmise în trecut și vor fi transmise și în timpul acestei vizite”, a spus el.

Oficialul ministerului israelian de externe a declarat că în timpul vizitei vor avea loc probabil discuții cu „aspect regional”.

Vorbind la o ședință a cabinetului din această săptămână, Netanyahu a descris India ca făcând parte dintr-o viitoare „axă” a națiunilor cu viziuni similare, care sunt de acord în ceea ce privește confruntarea cu „axa radicală șiită” și „axa radicală sunnită emergentă”. Iranul are o teocrație musulmană șiită.

„Cooperarea poate da rezultate excelente și, desigur, ne poate asigura reziliența și viitorul”, a spus Netanyahu.

Taneja a afirmat că, deși India este interesată să cumpere echipament militar israelian, New Delhi ar ezita să adere la orice alianță formală, având în vedere istoricul său de nealiniere în afacerile internaționale.