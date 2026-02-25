Trump nu renunță la ideea unui nou mandat: Ar trebui să fie al treilea dar se întâmplă lucruri ciudate

Președintele Donald Trump a făcut din nou o referire la un posibil al treilea mandat la Casa Albă, potrivit Sky News. Asta în timpul discursului despre starea națiunii care a fost ținut în noaptea de marți spre miercuri.

„Deci, în primul meu an al celui de-al doilea mandat”, a spus președintele, înainte de a răbufni: „Ar trebui să fie al treilea mandat. Dar se întâmplă lucruri ciudate.”

El și apropiații săi continuă să susțină, fără a prezenta dovezi, că alegerile din 2020 pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden au fost furate.

În ceea ce privește o nouă candidatură a sa în 2028, Trump a făcut mai multe referiri în ultimele luni chiar dacă cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA limitează președinții la două mandate.

Spre finalul anului trecut președintele american a spus că ar fi deschis la o candidatură pentru al treilea mandat. El nu a exclus posibilitatea de a candida la alegerile din 2028, spunând „i-ar plăcea foarte mult să o facă”.

Și susținătorii săi îl încurajează. Steve Bannon a declarat într-un interviu pentru The Economist că ar exista „un plan” pentru a-i asigura lui Trump un al treilea mandat. „Trump va fi preşedinte în 2028, iar oamenii ar trebui să se obişnuiască cu această idee. (…) La momentul potrivit, vom dezvălui care este planul”, a spus Bannon.

Totuși, ideea nu este văzută cu ochi buni de toți republicanii. Mike Johnson, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor a declarat că nu vede nicio posibilitate de a modifica Constituţia americană pentru a-i permite lui Donald Trump să candideze pentru un al treilea mandat.