Donald Trump și-a depășit propriul record pentru cel mai lung discurs. Cât a durat discursul adresat Congresului SUA

Cu discursul său de 1 oră și 47 de minute, Trump și-a depășit propriul record pentru cel mai lung discurs anual adresat Congresului înregistrat cel puțin din 1964 — record pe care l-a stabilit anul trecut, scrie CNN.

Discursul a depășit, de asemenea, recordul președintelui Bill Clinton pentru cel mai lung discurs privind starea națiunii.

Discursul lui Clinton din 2000, de aproape o oră și jumătate, a fost cel mai lung înregistrat până în seara zilei de marți, potrivit The American Presidency Project de la Universitatea din California, Santa Barbara.

Între timp, fostul președinte Richard Nixon continuă să dețină recordul pentru cel mai scurt discurs, vorbind mai puțin de 30 de minute în 1972.