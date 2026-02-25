Prima pagină » Știri externe » Donald Trump și-a depășit propriul record pentru cel mai lung discurs. Cât a durat discursul adresat Congresului SUA

Donald Trump și-a depășit propriul record pentru cel mai lung discurs. Cât a durat discursul adresat Congresului SUA

Discursul președintelui Donald Trump din 2026 privind starea națiunii, adresat marți celui de-al 119-lea Congres, a fost unul lung.
Donald Trump și-a depășit propriul record pentru cel mai lung discurs. Cât a durat discursul adresat Congresului SUA
Andrei Rachieru
25 feb. 2026, 07:38, Știri externe

Cu discursul său de 1 oră și 47 de minute, Trump și-a depășit propriul record pentru cel mai lung discurs anual adresat Congresului înregistrat cel puțin din 1964 — record pe care l-a stabilit anul trecut, scrie CNN.

Discursul a depășit, de asemenea, recordul președintelui Bill Clinton pentru cel mai lung discurs privind starea națiunii.

Discursul lui Clinton din 2000, de aproape o oră și jumătate, a fost cel mai lung înregistrat până în seara zilei de marți, potrivit The American Presidency Project de la Universitatea din California, Santa Barbara.

Între timp, fostul președinte Richard Nixon continuă să dețină recordul pentru cel mai scurt discurs, vorbind mai puțin de 30 de minute în 1972.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
Gandul
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Semnele tăcute ale hipertensiunii arteriale. Există indicii subtile pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor