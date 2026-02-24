Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii

Acest lucru reprezintă o abatere de la precedentul istoric, potrivit CNN.

În mod obișnuit, Prima Doamnă invită persoane menite să sublinieze temele discursului prezidențial, alături de propriile sale priorități. Aceștia stau împreună cu ea în loja din Capitoliu, de unde urmăresc parlamentarii și președintele, în timp ce camerele de filmat sunt orientate spre ei în momentele cheie.

„Prima Doamnă va avea alături de ea doi copii extraordinari, ca parte a inițiativei sale Fostering the Future. Președintele însuși a invitat anul acesta oaspeți remarcabili care, din nou, exemplifică cu adevărat ce înseamnă să fii un american patriot”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o intervenție la Fox News marți dimineață.

Conform biroului Primei Doamne, Sierra Burns, care a crescut în sistemul de plasament și a devenit activistă după ce a primit un voucher prin programul Melaniei Trump, i se va alătura acesteia, împreună cu Everest Nevraumont, un copil de 10 ani care militează pentru educația în domeniul inteligenței artificiale.

Acest demers subliniază independența pe care Prima Doamnă a adus-o rolului său în acest mandat. Melania Trump și-a petrecut cea mai mare parte a timpului departe de Washington, în timp ce soțul ei a desființat fizic Aripa de Est, spațiu asociat timp de decenii cu activitatea primelor doamne.

Între timp, este de așteptat ca invitații președintelui să îndeplinească rolul tradițional de a-i susține agenda: la eveniment vor fi prezenți militari americani și „cetățeni obișnuiți care au beneficiat direct de politicile sale”, reprezentând inițiativele lui Trump precum „No Tax on Tips” și „TrumpRX”, a mai precizat Leavitt.