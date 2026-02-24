Prima pagină » Știri externe » Directoarea Muzeului Luvru demisionează, la cinci luni după „jaful secolului”

Directoarea celebrului Muzeu Luvru din Paris, Laurence des Cars, și-a dat demisia marți, la cinci luni după așa-numitul „jaful secolului”, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro.
Muzeul Luvru. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
24 feb. 2026, 20:27, Știri externe

Potrivit Palatului Élysée, președintele Franței, Emmanuel Macron, a acceptat demisia și a lăudat decizia drept „un act de responsabilitate într-un moment în care cel mai mare muzeu din lume are nevoie atât de stabilitate, cât și de un nou impuls puternic”, notează CNN.

Jaful a avut loc în Galeria Apollo, unde hoții au reușit să pătrundă și să sustragă piese extrem de valoroase din tezaurul național. După incident, des Cars își înaintase demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, însă aceasta fusese respinsă la acel moment.

Directoarea a recunoscut anul trecut că infrastructura tehnică pentru monitorizarea unora dintre cele mai valoroase comori ale Franței era „absolut depășită, chiar inexistentă”, calificând situația drept „o constatare teribilă” pentru cea mai mare instituție muzeală din lume.

În 2024, Muzeul Luvru a primit 8,7 milioane de vizitatori.

Palatul Élysée a precizat că președintele i-a mulțumit pentru activitate și i-a încredințat o misiune în cadrul președinției franceze a G7, axată pe cooperarea dintre marile muzee ale statelor participante.

Numită în funcție în septembrie 2021, Laurence des Cars a fost prima femeie director în cei 230 de ani de existență ai Muzeului Luvru.

Demisia sa vine după o perioadă dificilă pentru instituție, marcată și de greve ale angajaților, care au reclamat supraaglomerarea, lipsa de personal și condițiile de muncă precare.

