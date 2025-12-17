Muzeul Luvru rămâne în continuare închis. Angajații iau în considerare prelungirea grevei

Este o nouă încercare pentru o instituție aflată în criză. Președintele acesteia va fi audiat, miercuri, în Senat, cu privire la încălcările de securitate.

În turbulențele de după incidentul din 19 octombrie, Luvru și-a ținut porțile închise luni. Decizia a fost luată în unanimitate de aproximativ 400 de angajați. Aceștia s-au retras din cauza lipsei de personal, a degradării clădirii și a creșterii tarifelor pentru cetățenii non-europeni.

Împărțiți între dezamăgire și resemnare, turiștii au fost nevoiți să se întoarcă. Numărul lor este mare în această perioadă. Ei așteaptă rezultatul adunării generale programate miercuri. Aceasta trebuie să decidă asupra consecințelor unei mișcări rare prin amploarea sa.

Muzeul parizian a rămas închis marți, ziua sa de închidere săptămânală, potrivit Le Figaro.

Luni a avut loc o reuniune de criză cu sindicatele la Ministerul Culturii. Instituția se află în prima linie în acest dosar. Scopul întâlnirii a fost calmarea furiei angajaților. Aceasta a fost alimentată și de succesiunea de evenimente negative de după spargere.

„Prin mici concesii, problema se va rezolva”

Printre ele se numără închiderea unei galerii și deteriorarea unor opere vechi din cauza unei scurgeri. „Există o mare exasperare a angajaților”, a declarat Christian Galani, reprezentant CGT, un sindicat majoritar la Luvru. „Nu știm ce va rezulta din AG, dar nu prin mici concesii se va rezolva problema”.

Pe lângă anularea reducerii planificate de 5,7 milioane de euro a bugetului Luvrului pentru 2026, ministerul propune mai multe măsuri. Este vorba despre recrutări dedicate recepției și supravegherii muzeului.

De asemenea, se are în vedere o reevaluare a compensațiilor. Sindicatele își doresc ca aceste măsuri să fie durabile. Săptămâna trecută au avut loc deja trei întâlniri la minister. Una dintre ele a fost cu Rachida Dati. Niciuna nu a reușit să împiedice închiderea celui mai vizitat muzeu din lume.

Președinta muzeului, din nou audiată

Slăbită și mai mult de acest conflict social, președinta Luvrului va fi din nou audiată în Senat. Senatorii încearcă să scoată la iveală deficiențele de securitate ale muzeului.

Pe 22 octombrie, la trei zile după furtul celor opt bijuterii ale coroanei, Laurence des Cars a recunoscut un „eșec”. Declarația a fost făcută în fața senatorilor. Ea și-a apărat însă acțiunea. A asigurat că aceasta „a accelerat dezvoltarea” planului general de securitate.