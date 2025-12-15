Muzeul Luvru rămâne închis după ce angajații au decis intrarea în grevă

„Din cauza unei greve, muzeul este în prezent închis publicului”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al muzeului.

Acțiunea, coordonată de sindicatele CFDT, CGT și Sud și susținută de 400 de angajați se petrece într-un moment dificil pentru muzeul, întrucât instituția se confruntă cu urmările jafului din octombrie în valoare de 88 de milioane de euro, dar și cu probleme de infrastructură după ce sute de cărți rare din departamentul de antichități egiptene au fost deteriorate de o scurgere de apă.

Sindicatele au atras atenția asupra condițiilor de muncă și lipsa de personal, susținând că angajații sunt supuși unui volum de muncă tot mai mare și unor „instrucțiuni contradictorii”.

În plus, greviștii cer angajarea de personal permanent suplimentar, în special în domeniile securității și serviciilor pentru vizitatori, precum și îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Aceștia se opun și creșterii prețului biletelor cu 45% pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, măsură luată cu scopul de a finanța renovările.

Reamintim că sindicatele angajaților de la Luvru s-au întrunit, luni dimineață, iar demersul grevei a fost decis prin vot.