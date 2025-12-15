Grecia: Cinci persoane au fost arestate pentru transportarea a șapte tone de cocaină din Venezuela

Arestările au avut loc în mai multe regiuni ale Greciei și au fost realizate în urma unei investigații desfășurate în cooperare cu Agenția Americană pentru Combaterea Drogurilor (DEA), au declarat surse din poliție pentru Reuters.

Nava de pescuit implicată în anchetă ar fi plecat dintr-un port din orașul Salonic, având ca destinație America de Sud. Conform anchetei, vasul ar fi încărcat ulterior până la șapte tone de cocaină în largul coastelor Venezuelei, însă autoritățile nu au anunțat destinația finală a transportului.

În același dosar, alte cinci persoane de la bordul navei au fost arestate de autoritățile franceze. Vasul a fost escortat în ultimele două zile prin Oceanul Atlantic de Marina franceză și urmează să fie dus într-un port din Franța.

În paralel, Grecia a demarat o anchetă privind proprietarul navei, despre care autoritățile spun că are antecedente penale legate de infracțiuni cu droguri.