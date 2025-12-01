13 persoane arestate pentru neglijență în renovări în urma incendiului devastator din Hong Kong

Ancheta arată că materialele de renovare de calitate inferioară au contribuit la propagarea rapidă a flăcărilor, scrie Reuters.

Incendiul a izbucnit miercurea trecută în complexul Wang Fuk Court, format din șapte clădiri, iar poliția continuă căutările în zonele cele mai afectate. În unele cazuri, victimele au fost găsite în scări sau pe acoperișuri, încercând să scape de foc. Peste 40 de persoane sunt încă dispărute, iar unele cadavre au fost transformate în cenușă, ceea ce face imposibilă identificarea tuturor.

Testele efectuate pe plasă verde utilizată pentru împrejmuirea schelelor au arătat că materialul nu respecta standardele de rezistență la foc. Oficialii au precizat că firmele de construcții au folosit aceste materiale în zone greu accesibile pentru inspectori, iar izolația din spumă a contribuit la propagarea incendiului. Sistemele de alarmă împotriva incendiilor nu funcționau corespunzător.

Mii de oameni au venit să aducă un omagiu victimelor, printre care se numără cel puțin nouă ajutoare domestice din Indonezia și una din Filipine. Autoritățile au anunțat că vor organiza vigile și în Tokyo, Londra și Taipei.

Pe fondul nemulțumirilor publice legate de avertismentele ratate privind riscurile de incendiu și practicile de construcție nesigure, Beijingul a avertizat împotriva protestelor „anti-China”. Poliția a reținut și persoane implicate în petiții pentru o anchetă independentă.

În urma dezastrului, peste 1.100 de persoane au fost mutate din centrele de evacuare în locuințe temporare, iar alte 680 au fost cazate în hosteluri și hoteluri. Autoritățile au acordat ajutor financiar de 10.000 HKD fiecărui gospodărie afectată și sprijin pentru reemiterea documentelor de identitate și a certificatelor.

Acest incendiu reprezintă cea mai gravă tragedie din Hong Kong după 1948, anul în care un incendiu într-un depozit a provocat 176 de decese, și survine în contextul alegerilor legislative programate pentru acest weekend.