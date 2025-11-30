Incendiul din Hong Kong: Poliția anunță că operațiunile de căutare a victimelor ar putea dura săptămâni

Bilanțul victimelor incendiului de la complexul Wang Fuk Court din Hong Kong din această săptămână a ajuns la 146. Poliția anunță că procesul de căutare a altor victime ar urma să dureze săptămâni întregi, scrie The Sun.

Incendiul, care a izbucnit miercuri, este cel mai mortal din Hong Kong din ultimii 75 de ani. Peste 1.000 de persoane s-au adunat duminică la o comemorare pentru cei care și-au pierdut viața, în timp ce anchetatorii continuă să caute printre dărâmăturile carbonizate.

Poliția a declarat că au continuat căutările de noi victime în patru dintre clădirile afectate, însă autoritățile orașului au estimat că acest proces s-ar putea întinde până la patru săptămâni.

„În interior este foarte întuneric și, din cauza luminii slabe, este foarte dificil să se lucreze, mai ales în locurile îndepărtate de ferestre”, a spus Cheng Ka-chun, anchetator șef al poliției, potrivit sursei citate.

Persoane reținute în urma tragediei

A doua zi după incendiu, doi directori și un consultant în inginerie de la o firmă de construcții au fost arestați sub suspiciunea de omor din culpă.

De asemenea, un purtător de cuvânt al poliției a declarat că suspectează și conducerea companiei de neglijență gravă, fără a identifica firma după nume.

Cei trei bărbați au fost eliberați ulterior pe cauțiune, dar apoi reținuți din nou de autoritățile anticorupție din Hong Kong. Ulterior, au fost efectuate încă opt arestări.