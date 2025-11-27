Guvernul din Hong Kong oferă ajutoare de urgență familiilor afectate de incendiu

Șeful executivului din Hong Kong, John Lee, a anunțat joi că fiecare locuință afectată de incendiul devastator din ansamblul rezidențial va primi până în această seară fonduri de urgență în valoare de aproximativ 1.285 de dolari.

Pe lângă acest ajutor imediat, guvernul va crea un fond special de 38,6 milioane de dolari pentru sprijinirea locatarilor afectați.

Pentru familiile care au rămas fără un acoperiș deasupra capului, autoritățile vor pune la dispoziție 1.000 de camere de hotel și spații în hosteluri de tineret, unde acestea vor putea rămâne până la două săptămâni, scrie Al Jazeera.

În contextul îngrijorărilor legate de siguranța clădirilor și de materialele folosite în construcții, John Lee a anunțat că 100 de firme de construcții din oraș au termen șapte zile să prezinte documente care să ateste utilizarea de materiale ignifuge.