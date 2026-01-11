Globurile de Aur 2026 – Care sunt nominalizările și pronosticurile / Ce e de urmărit

Globurile de Aur 2026 sunt aproape, iar nominalizările din acest an aproape că nu au nevoie de prezentare.

Printre cele mai nominalizate filme se numără „One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, cu nouă nominalizări, „Sentimental Value”, de Joachim Trier, cu opt și „Sinners” de Ryan Coogler, cu șapte, relatează nbcnews.com.

Beverly Hills, California

La categoria „serialelor de televiziune”, principalii nominalizați sunt „The White Lotus”, cu șase nominalizări pentru al treilea sezon și miniseria TV de succes „Adolescence”, cu cinci nominalizări.

Publicația indică, de asemenea, ce vedete ar fi de urmărit pe covorul roșu: Emma Stone, Michael B. Jordan, Selena Gomez, Cynthia Erivo, Julia Roberts, George Clooney, Jennifer Lawrence, Tramell Tillman, Jenna Ortega, Walton Goggins, Leonardo DiCaprio și Timothée Chalamet.

Festivitatea începe la ora 21:00 și are loc în Beverly Hills, California.

Cine este gazda Globurilor de Aur din 2026?

Comica Nikki Glaser va reveni în rolul de gazdă a Globurilor de Aur din 2026. Glaser a fost primită pozitiv pentru munca sa de anul trecut, într-un rol conceput special pentru stilul ei comic.

Care sunt pronosticurile

„Sinners”, care a câștigat patru premii la Premiile Critics’ Choice, este favorit pentru cel mai bun film dramatic, însă producția va avea mult de lucru, la aceeași categorie concurând cu „Sentimental Value”, „Hamnet” și „Frankenstein”.

„One Battle After Another” a avut o seară memorabilă la Premiile Critics’ Choice , câștigând premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Probabil va continua să aducă victorii duminică, inclusiv la categoria cel mai bun film (comedie/muzical).

Ce seriale TV ar putea câștiga Globurile de Aur din 2026?

La categoria cel mai bun serial de televiziune dramă, „The Pitt” este favorit după ce a câștigat cinci premii Emmy în 2025 pentru primul său sezon remarcabil, deși va trebui să concureze cu favoritele „Severance” și „The White Lotus”, alături de noul succes al lui Vince Gilligan, „Pluribus”.

„Adolescence” este favorit la premiul pentru cel mai bun serial limitat, după prezența puternică de la Premiile Emmy din septembrie anul trecut, când Owen Cooper a devenit cel mai tânăr actor masculin care a câștigat un premiu Emmy, la vârsta de 15 ani. Favoritele fanilor, „Black Mirror” și „Dying for Sex”, vor concura și ele în această categorie.

Printre nominalizările la categoria „Cel mai bun serial de televiziune” se numără „Hacks”, „The Bear”, „Abbott Elementary” și „Only Murders in the Building”, care pare a fi o reuniune. Deși „Abbott Elementary” sau „Hacks” ar putea fi un câștigător surpriză, premiul va merge probabil la favoritul Emmy, „The Studio”.