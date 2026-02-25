Rock & Roll Hall of Fame 2026: Phil Collins, Lauryn Hill, Shakira și Iron Maiden, printre nominalizați

Pe lista nominalizaților se regăsesc artiști din generații și genuri diferite, arată AP. Printre aceștia se numără:

Phil Collins – fost lider Genesis, cunoscut pentru hituri precum „In the Air Tonight” și „One More Night”, câștigător a opt premii Grammy.

Lauryn Hill – al cărei album „The Miseducation of Lauryn Hill” a fost primul album hip-hop care a câștigat Grammy pentru Albumul Anului.

Mariah Carey – cu 19 piese ajunse pe locul 1 în Billboard Hot 100.

INXS – una dintre trupele emblematice ale anilor ’80, cu hituri ca „Need You Tonight”.

Iron Maiden – reprezentanți ai new wave-ului heavy metal britanic.

Luther Vandross – artist soul cu peste 25 de milioane de albume vândute.

Shakira – apreciată pentru fuziunea dintre muzica latino, rock și pop.

Lista este completată de artiști precum Pink, Sade, Wu-Tang Clan, Melissa Etheridge, Jeff Buckley și New Edition.

Nominalizați anul acesta sunt și Billy Idol, precum și Joy Division / New Order, după ce au ratat includerea anul trecut. Se regăsesc din nou și The Black Crowes și Oasis.

Zece artiști, nominalizați pentru prima dată

Zece dintre cei 17 nominalizați se află pentru prima dată pe buletinul de vot: Phil Collins, Lauryn Hill, INXS, Pink, Shakira, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Jeff Buckley, Melissa Etheridge și New Edition.

Regulamentul prevede că artiștii devin eligibili la 25 de ani după lansarea primei înregistrări comerciale. Votul final va fi decis de peste 1.200 de artiști, istorici și profesioniști din industria muzicală.

Lista finală anunțată în aprilie

Cei care vor intra oficial în Rock & Roll Hall of Fame 2026 vor fi anunțați în aprilie. Pe lângă categoria principală, vor exista și distincții speciale pentru influență muzicală, excelență muzicală și premiul Ahmet Ertegun pentru contribuții non-artistice.

„Această listă diversă recunoaște fețele și sunetele în continuă evoluție ale Rock & Roll-ului și impactul său asupra culturii tineretului”, a declarat John Sykes, președintele fundației Rock & Roll Hall of Fame.

Nominalizările din 2026 confirmă încă o dată deschiderea instituției către genuri variate. De la heavy metal și Britpop la hip-hop și muzică latino, ele reflectă transformările industriei muzicale din ultimele decenii.