România, chemată să-și recunoască trecutul: 500 de ani de sclavie a rromilor trebuie recunoscuți oficial drept crimă împotriva umanității

Textul documentului este construit în jurul ideii că sclavia rromilor, care s-a întins pe mai bine de 500 de ani, nu a fost nici până acum recunoscută ca fenomen social de masă, ca o crimă împotriva umanității și că efectele acestuia se resimt chiar și în zilele noastre.

Proclamația e asumată de unele dintre cele mai importante roganizații rrome din România și din Europa, precum și de numeroși cercetători, artiști și reprezentanți ai societății civile.

Susținut de organizații rrome de anvergură

Documentul proclamă politici reparatorii pe termen lung, digitalizarea arhivelor privind sclavia rromilor și Crearea Observatorului Național al rasismului antirom, crearea unei Comisii Naționale de Adevăr privind sclavia romilor, înființarea unui Institut Național pentru Studierea Sclaviei Romilor, printre altele.

Proclamația este susținută de organizații rome majore – printre care Amare Rromentza, Partida Romilor Pro Europa, ERGO Network, La Voix des Rroms, Fundación Secretariado Gitano, Romano Centro – precum in jur de 400 de semnatari din România și din diaspora, romi și neromi.

Ce-și propune documentul

Printre inițiatori și semnatari se numără cercetători și personalități recunoscute la nivel internațional, între care Dr. Petre Petcut (inițiatorul principal) Dr. Delia Grigore, Dr. Margareta Matache, Dr. Iulius Rostaș, Dr. Ian Hancock, alături de numeroși reprezentanți ai mediului academic, cultural și civic.

Vorbim de o inițiativă care își propune să reconcilieze statul român cu minoritatea rromă, să-i recunoască trecutul de cinci secole de sclavie și construirea unor politici publice bazate pe memorie, demnitate și egalitate.

Proclamația rromilor la 170 de ani de la abolirea sclaviei (1856 – 2026)

„La 170 de ani de la Abolirea sclaviei romilor în Țările Române, după cinci secole de exploatare cruntă a romilor și de excludere a acestora din statutul de ființă umană, pentru reconcilierea istorică dintre Statul Român și minoritatea națională a romilor, pentru susținerea unui climat de armonie și respect reciproc și pentru implementarea deplină a drepturilor care decurg din statutul de minoritate națională al romilor din România, solicităm următoarele:

Recunoașterea oficială a sclaviei romilor drept crimă împotriva umanității: Statul Român recunoaște responsabilitatea istorică, caracterul sistemic al sclaviei și efectele sale intergeneraționale. Emiterea unei declarații solemne a Parlamentului României: asumare oficială și angajament pentru politici reparatorii pe termen lung. Înființarea Comisiei Naționale de Adevăr privind Sclavia Rromilor: investigații, raport final și recomandări oficiale. Digitalizarea arhivelor privind sclavia romilor: acces public gratuit la Documenta Romaniae Historica, la arhivele boierești, mănăstirești, cadastrale și judiciare”, se arată în document.

Proclamația semnalează necesitatea construirii unui Memorial Național al Sclaviei Rromilor, cu muzeu și spațiu de reflecție publică deicat memoriei victimelor sclaviei, precum și: