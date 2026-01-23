Prima pagină » Cultură-Media » Phil Collins, problemele grave de sănătate: „Tot ce putea să meargă prost, a mers prost”

Legenda muzicii britanice Phil Collins a vorbit recent, într-un interviu pentru podcastul BBC Eras și relatat de Euronews, despre dificultățile medicale majore cu care se confruntă în ultimii ani. Artistul, care împlinește 75 de ani la sfârșitul lunii ianuarie, a dezvăluit că are nevoie de îngrijire medicală permanentă, fiind însoțit non-stop de o asistentă.
Phil Collins speră să își recapete mobilitatea, însă nu este sigur dacă va mai urca vreodată pe scenă, scrie Euronews. „Tot ce putea să meargă prost, a mers prost”, a mărturisit el.

Muzicianul a trecut prin cinci intervenții chirurgicale la genunchi și se poate deplasa doar cu ajutor. În plus, a suferit complicații la rinichi și alte probleme apărute pe parcursul spitalizărilor, fiind internat luni întregi. Într-una dintre aceste perioade, a contractat și COVID-19, ceea ce i-a îngreunat recuperarea.

Phil Collins, îngrijire constantă și tratament

Collins are alături, zi și noapte, o asistentă care se ocupă de administrarea tratamentului. Artistul a recunoscut, de asemenea, că în trecut consumul de alcool i-a afectat sănătatea. I-a fost afectată în special funcția renală, chiar dacă nu obișnuia să bea excesiv sau să-și piardă nopțile cu petreceri bahice.

Ultimul său concert a avut loc în 2022. Încă din 2021, Collins anunțase că nu mai poate cânta la tobe din cauza unor probleme neurologice. Acestea au apărut după o operație la coloană. În turneul de reuniune Genesis, locul său la tobe a fost luat de fiul său, Nic Collins, în timp ce el s-a concentrat exclusiv pe partea vocală.

Familia, sprijinul principal

Tată a cinci copii, printre care și actrița Lily Collins, cunoscută din serialul Emily in Paris, muzicianul a vorbit cu emoție despre legătura cu familia: „Copiii mei s-au adaptat extraordinar, ținând cont de tot ce au trăit. Sunt foarte mândru de fiecare dintre ei”, a spus acesta. El a adăugat că în prezent se străduiește pe cât posibil să repare din greșelile trecutului.

Deși starea de sănătate îl împiedică să mai susțină concerte, Collins privește cu mulțumire înapoi: „Nu aș fi putut visa la o carieră mai variată și mai plină de evenimente.”

