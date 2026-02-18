Este oficial: Apple confirmă data lansării următorului iPhone 17e

Compania de tehnologie a început să trimită invitații către instituțiile media pentru a sărbători ceea ce a numit o „experiență specială Apple”, potrivit unor rapoarte de la publicații precum 9to5Mac și Apple Insider.

Acest eveniment va avea loc pe 4 martie și se pare că vor exista mai multe locații, deoarece instituția media menționată anterior menționează invitații pentru New York (Statele Unite), Shanghai (China) și Londra (Regatul Unit) .

Deși nu a dezvăluit produsul care va fi în centrul acestei întâlniri, Apple este așteptată să prezinte primele caracteristici ale versiunii reînnoite a Siri, precum și acordul de colaborare cu Google , a cărui inteligență artificială va alimenta acest asistent digital.

iPhone 17e, noile modele de iPad și actualizările MacBook ar fi noile lansări hardware , conform celor mai recente scurgeri de informații și rapoarte distribuite de expertul Apple de la Bloomberg, Mark Gurman.