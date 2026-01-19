Cele 9 noi emoji-uri care vor apărea pe smartphone-ul tău în 2026 – inclusiv o figură care clipește și un castravete murat

Noile emoji-uri au fost încărcate discret în arhivele publice ale Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost dezvăluite de Emojipedia.

Deși utilizatorii au deja peste 3.900 de opțiuni din care să aleagă, altele nouă vor fi disponibile în septembrie 2026, ca parte a actualizării Emoji 18.0.

Lista completă a noilor emoji-uri

Utilizatorii vor avea acces la două noi gesturi ale mâinii – degetul mare îndreptat spre stânga și spre dreapta – precum și la o figură care clipește, scrie Daily Mail.

Alte opțiuni noi includ un meteor, un far și un fluture monarh. Lista este completată de o radieră și o plasă cu mâner.

Cu toate acestea, emoji-ul care îi entuziasmează cu adevărat pe utilizatori este murătura. Unii sugerează că ar putea înlocui vinetele, care sunt adesea folosite pentru a se referi la organul sexual masculin.

Reacții pe rețelele sociale

Discutând pe X (fosta Twitter) despre noul emoji, un utilizator a scris: „emoji-ul cu castravetele murat va fi un succes”.

Un altul a adăugat: „emoji-ul vinetei se clatină”, în timp ce unul a glumit: „emoji-ul murăturii este pe cale să trimită emoji-ul vinetei la plimbare”.

„În sfârșit, emoji-ul cu castravetele murat ajunge. Am așteptat ani de zile”, a declarat un utilizator încântat.

Unul a glumit: „Emoji-ul murăturii este cu siguranță contraponderea necesară a vinetei”.

Iar altul a adăugat sarcastic: „Oh, wow, mă întreb cum va fi folosit emoji-ul murăturii. Cu siguranță în conformitate cu sensul său literal”.

Alte emoji-uri populare

Singura față nouă de pe listă este o față zâmbitoare cu ochii mijiți, care s-a dovedit populară pe X.

„O să folosesc atât de mult emoji-ul cu ochii mijiți, încât nici nu-ți dai seama”, a postat un utilizator.

Fanii sunt, de asemenea, entuziasmați de cele două noi gesturi ale mâinii – degetul mare spre stânga și spre dreapta.

„Uitați-vă la emoji-ul ăsta”, a scris unul pe X, în timp ce altul a spus: „Trebuie să pleci!”.

Reacții mai puțin entuziaste

Utilizatorii de pe X au fost mai puțin impresionați de noile emoji cu fluturele monarh, far, meteor, radieră și plasă cu mâner.

„Nu avem deja un meteor?”, a întrebat unul, probabil confundând noul emoji cu emoji-ul existent cu cometă.

Altul a confundat noul emoji cu fluture monarh cu emoji-ul actual cu fluture, întrebând: „Ce e cu fluturele? Avem unul în Unicode v9”.

Când vor fi disponibile

Cele nouă emoji noi vor fi lansate în septembrie 2026, ca parte a actualizării Emoji 18.0.

„Atât Unicode 18.0, cât și Emoji 18.0 rămân în formă de proiect și, prin urmare, pot suferi modificări”, a explicat Emojipedia într-o postare pe blog.

„Până în septembrie 2026, Unicode va efectua mai multe revizuiri suplimentare ale acestor proiecte de emoji, ceea ce înseamnă că unele propuneri ar putea să nu fie aprobate în final”.

Dacă Unicode aprobă noul set de emoji-uri, va fi apoi la latitudinea furnizorilor individuali – Apple, Samsung, Google – să proiecteze și să implementeze propriile versiuni.

Din păcate, acest proces nu este de obicei rapid. Adesea există o întârziere mare între aprobarea Unicode și momentul în care aceste emoji apar efectiv pe tastaturile iPhone sau Android, a adăugat Emojipedia.

Uneori poate dura multe luni sau până la un an, în funcție de platforma în cauză.