Turbulențele politice și economice vor duce la o scădere a pieței auto din România cu 1,7%

„Prognoza APIA pentru 2026 confirmă impactul turbulențelor economice și politice asupra pieței auto, aceasta urmând să intre pe o pantă descendentă după mai mulți ani de creștere. Vedem o temperare a volumelor, dar și o accelerare clară a electrificării, cu hibridele drept soluție dominantă în acest moment, conform tendințelor din piețele internaționale. Evoluția acestui sector va depinde decisiv de coerența și predictibilitatea măsurilor publice de anul acesta care pot susține sau, dimpotrivă, frâna tranziția spre mobilitate sustenabilă, accesibilă și cu beneficii de siguranță pentru participanții la trafic”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

Creșteri la autovehicule electrificate

Potrivit prognozei, piața generală de autovehicule noi înmatriculate nu va mai fi în creștere anul acesta, așa cum s-a întâmplat în ultimii patru ani. Specialiștii estimează o scădere de 1,7%, cu un număr de 179.500 de unități comercializate.

Sunt preconizate scăderi pe toate cele trei paliere: autoturisme (-1,8%), LCV+Minibus (-0,35) și HCV+Bus (-1,1%).

Segmentul autovehiculelor „electrificate” va înregistra însă o curbă ascendentă, de 27,9%, un ritm similar de creștere cu cel din 2025.

Diminuări la „motorizările clasice”

APIA estimează diminuări semnificative ale înmatriculărilor pe ambele tipuri de motorizări clasice: mașinile pe benzină vor fi la -38,4% față de 2025, reprezentând 23,1% din volumul înmatriculărilor de autoturisme, în timp ce mașinile echipate cu motoare diesel vor avea un declin de 39% față de 2025, ajungând să dețină o cotă de piață de doar 4,9% din total.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (100% electrice și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), vor ajunge în 2026 la o cotă de piață de 72%.

Autoturismele 100% electrice nu vor recupera terenul pierdut în 2024 și 2025, afectate puternic de diminuarea subvențiilor oferite prin Rabla Auto, urmând o curbă de creștere modestă de doar 7,6%. Specialiștii spun că vedetele anului 2026 vor continua să fie full hibridele, cu 40% și ocupând aproape 38.9% din piața de autoturisme ”electrificate” si 28% din totalul pieței de autoturisme.

Estimări pentru 4×4

Prognoza pentru anul 2026 estimează un trend descendent pentru majoritatea segmentelor în care sunt încadrate autoturismele, singurele excepții fiind înregistrate la clasa E cu o stagnare de 0,1% și la SUV cu o creștere de 2,7%, raportat la anul anterior.

Analizând evoluția înmatriculărilor autoturismelor cu tracțiune integrală (4×4) în ultimii 7 ani, specialiștii estimează că această categorie va deține în 2026 o cotă de piață de aproximativ 19%, în scădere cu 12,6% a numărului de înmatriculări față de anul trecut.

Vehicule grele

În ceea ce privește autovehiculele comerciale ușoare + minibus, în 2026, acestea vor înregistra stagnare de -0,3% față de 2025, cu o cotă de piață, din totalul autovehiculelor înmatriculate, de aproximativ 9,8%, un nivel similar cu cel atins în 2025 (9,6%).

În ceea ce privește vehiculele comerciale grele și bus, această categorie va înregistra o ușoară scădere de 1,1% față de anul 2025, din care segmentul „electrificatelor” HCV+Bus va fi pe plus cu +13,6% anul acesta.