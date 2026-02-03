Înmatricultările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie

Potrivit datelor Asociației producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un

volum de 5.615 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce

autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.

APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:

Dacia-1442

Toyota- 756

Skoda-690

Volkswagwen-646

Mercedes-Benz-397

Hyundai-390

BMW-385

Ford-376

BYD-312

Renault-254

Altele-2234

Total-7882.