Înmatricultările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie

Înmatricultările de autoturisme noi s-au prăbușit în prima lună a anului. Comparativ cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime.
Cosmin Pirv
03 feb. 2026, 10:29, Economic

Potrivit datelor Asociației producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un
volum de 5.615 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce
autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.

APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:

Dacia-1442
Toyota- 756
Skoda-690
Volkswagwen-646
Mercedes-Benz-397
Hyundai-390
BMW-385
Ford-376
BYD-312
Renault-254
Altele-2234
Total-7882.

