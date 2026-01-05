Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,7% în 2025. Ce mărci sunt în top

APIA arată că, în luna decembrie a anului 2025, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 58,4% față de decembrie 2024. S-a ajuns astfel la un volum de 21.203 unități.

În ceea ce privește autoturismele pur electrice, se înregistrează o creștere a înmatriculătilor de doar 1,4% față de decembrie 2024, ajungând la un volum de 1.354 unități.

Pe întreg anul 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 155.855 unități, cu o creștere de

4,7% față de anul 2024.

APIA a prezentat Top 10 al mărcilor în ceea ce privește înmatriculările de autoturisme în luna decembrie:

Dacia- 6796

Renault- 2638

Toyota- 1704

Skoda- 1148

Hyundai- 1122

Volkswagen- 1043

Ford- 833

KGM- 630

MG- 526

BMW- 491.