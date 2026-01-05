Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,7% în 2025. Ce mărci sunt în top

APIA arată că, în luna decembrie a anului 2025, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 58,4% față de decembrie 2024. S-a ajuns astfel la un volum de 21.203 unități.
În ceea ce privește autoturismele pur electrice, se înregistrează o creștere a înmatriculătilor de doar 1,4% față de decembrie 2024, ajungând la un volum de 1.354 unități.
Pe întreg anul 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 155.855 unități, cu o creștere de
4,7% față de anul 2024.
APIA a prezentat Top 10 al mărcilor în ceea ce privește înmatriculările de autoturisme în luna decembrie:
Dacia- 6796
Renault- 2638
Toyota- 1704
Skoda- 1148
Hyundai- 1122
Volkswagen- 1043
Ford- 833
KGM- 630
MG- 526
BMW- 491.