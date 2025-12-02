Prima pagină » Economic » Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut ușor în primele 11 luni ale anului

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut ușor în primele 11 luni ale anului

Înmatriculările de autoturisme noi în primele 11 luni ale anului au scăzut ușor, cu 0,6%, față de cele înregistrate în perioada similară a anului trecut.
Cosmin Pirv
02 dec. 2025, 18:13, Economic

Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în primele 11 luni ale anului 2025 înmatriculările de autoturisme noi au atins 134.653 unități, cu o scădere de 0.6% față de perioada similară a anului 2024.

În luna noiembrie 2025, comparativ cu luna similară de anul trecut, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 36% și au ajuns la un volum de 13.817 unități.

O creștere și mai mare se înregistrează în ceea ce privește autoturismele pur electrice. Acestea au ajuns în noiembrie 2025 la 1.052 de unități, o creștere de 114% față de noiembrie 2024.