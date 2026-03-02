Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere în februarie

Potrivit datelor prezentate luni de Asociația producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în februarie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 24.4% față de februarie

2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 3% față de februarie 2025.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 35% față de februarie 2025, în timp ce

autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de 16%.

Topul înmatriculărilor, în funcție de mărci, este dominat de Dacia (1685), urmată de Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610), Renaul (583), Ford (427), Hyundai (386), BMW (381), Mercedes-Benz (358), Chery (318).