Prima pagină » Economic » Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere în februarie

Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere în februarie

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 25% în a doua lună a anului 2026, comparativ cu luna februarie 2025.
Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere în februarie
Foto: Shutterstock
Cosmin Pirv
02 mart. 2026, 13:26, Economic

Potrivit datelor prezentate luni de Asociația producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în februarie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 24.4% față de februarie
2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 3% față de februarie 2025.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 35% față de februarie 2025, în timp ce
autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de 16%.

Topul înmatriculărilor, în funcție de mărci, este dominat de Dacia (1685), urmată de Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610), Renaul (583), Ford (427), Hyundai (386), BMW (381), Mercedes-Benz (358), Chery (318).

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Horoscop sănătate primăvară 2026 | Cele 4 zodii sănătoase-tun în martie, aprilie și mai
CSID
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Promotor