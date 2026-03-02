Prima pagină » Economic » Cel mai mare producător de mașini electrice din lume a raportat o scădere puternică a vânzărilor în februarie

Vânzările producătorului auto chinez BYD au înregistrat în februarie cea mai mare scădere din ultimii cinci ani, în contextul în care creșterea exporturilor nu a reușit să compenseze încetinirea de pe piața internă.
Cel mai mare producător de vehicule electrice din lume a anunțat că vânzările din februarie au scăzut cu 41% față de aceeași lună a anului trecut, la 190.190 de unități. Reculul a fost provocat de o scădere de 65% a vânzărilor pe piața internă, în condițiile în care exporturile au crescut cu 50%, notează Financial Times.

Datele privind vânzările din februarie, publicate de companie duminică, au marcat a șasea lună consecutivă de scăderi pentru BYD.

Această scădere a evidențiat nevoia producătorilor auto chinezi de a-și crește vânzările în străinătate, pe măsură ce ritmul de creștere al vehiculelor electrice se temperează pe piața internă, după ani de expansiune rapidă.

Chiar și dacă se ține cont de vacanța de o săptămână de Anul Nou Chinezesc, care de regulă reduce producția și consumul, vânzările cumulate ale BYD din primele două luni ale anului au scăzut cu 36%.

Scăderea vânzărilor e în contrast cu anii anteriori, când BYD a avut o creștere aproape continuă. Compania a vândut anul trecut 4,6 milioane de vehicule, de aproximativ zece ori mai mult decât cele 427.000 de unități din 2020.

BYD este acum sub presiune din partea rivalilor din China, inclusiv Geely și Leapmotor, partenerul Stellantis.

În acest context, BYD își extinde rapid rețeaua de distribuție și producție în străinătate, inclusiv prin fabrici în Uzbekistan, Thailanda, Brazilia, Ungaria și Turcia. Analiștii HSBC estimează că vânzările externe ar urma să crească cu 60% în 2026 și cu 25% în 2027, până la 2 milioane de mașini în 2027.

