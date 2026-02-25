Aston Martin reduce cu 20% numărul de angajați, pe fondul tarifelor americane și al cererii slabe din China

A doua rundă de concedieri confirmă un an dificil pentru companie, afectată de tarifele americane, pe care Aston Martin le-a descris drept „extrem de perturbatoare”, precum și de o cerere „extrem de redusă” în China, notează Reuters.

Compania a anunțat miercuri că va reduce cu până la 20% din cei aproximativ 3.000 de angajați, estimând economii de circa 40 de milioane de lire și costuri asociate de aproximativ 15 milioane de lire.

Dificultățile constante de a genera numerar și nivelul datoriei de 1,38 miliarde de lire sterline au continuat să apese asupra performanței, în pofida injecțiilor repetate de capital.

Veniturile au scăzut cu 21% anul trecut, la 1,26 miliarde de lire, iar compania a precizat că livrările din 2026 vor fi la un nivel similar celui din 2025, de 5.448 de unități.

Cunoscut în special ca marca de mașini condusă de James Bond, producătorul auto de lux mizează în acest an pe o performanță financiară mai bună, susținută de livrări mai mari ale modelului hibrid Valhalla.

„Nu vreau să-l învinovățesc pe Donald Trump pentru toate problemele noastre, dar cu siguranță a fost o parte importantă a problemei cu care ne-am confruntat anul trecut”, a declarat directorul general Adrian Hallmark, într-un interviu.