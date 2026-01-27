Moment istoric. Mașinile electrice depășesc pentru prima dată benzina în UE la vânzări

Tendința s-a confirmat și la nivelul pieței europene extinse (UE, Marea Britanie și Norvegia), într-un moment în care decidenții politici discută despre relaxarea unor reguli de emisii.

Datele ACEA indică faptul că înregistrările de vehicule electrice pe baterie (un indicator folosit ca proxy pentru vânzări) au depășit în decembrie înmatriculările de modele pe benzină, pe fondul unei creșteri a pieței auto pentru a șasea lună consecutiv, raportat la aceeași perioadă a anului anterior.

Totuși, unii experți avertizează că scăderea vânzărilor de benzină este influențată și de reclasificarea unor modele ca „mild hybrid”, cu un impact modest asupra reducerii emisiilor. „Va mai dura aproximativ o jumătate de deceniu până când mașinile pur electrice vor depăși cu adevărat modelele cu motoare cu combustie la nivelul întregii regiuni, dar acesta este totuși un început”, a spus analistul auto independent Matthias Schmidt.

Presiune din China, răspunsuri din Europa

Competiția din partea mărcilor chineze, precum BYD, Changan și Geely, intensifică lupta pentru piața europeană, în timp ce producători locali precum Volkswagen și BMW accelerează lansarea de noi modele electrice. În decembrie, înmatriculările Tesla au scăzut cu 20,2%, în timp ce BYD a înregistrat un salt spectaculos, de 229,7%.

În paralel, Uniunea Europeană a prezentat în decembrie un plan care ar urma să renunțe la interdicția efectivă a vânzării de mașini cu motoare cu combustie din 2035, cedând presiunilor industriei auto, aflate între provocările rivalilor chinezi, tarifele de import din SUA și dificultățile de a vinde EV-uri profitabil.

Experții văd totuși o creștere accelerată a cotei EV

În pofida semnalelor de relaxare a reglementărilor, analiștii se așteaptă ca mașinile electrice să-și crească în continuare cota de piață. Chris Heron, secretar general al E-Mobility Europe, afirmă că mărcile europene au început să se adapteze prin introducerea unor modele electrice mai accesibile, în timp ce unele țări lansează scheme noi de stimulente.

„Vedem o acceptare tot mai mare din partea consumatorilor. Suntem încrezători că vânzările din Europa vor continua să crească în 2026”, a declarat Heron.

O analiză separată a înmatriculărilor arată și dinamici diferite între marii producători: în piața Europei extinse, înmatriculările Volkswagen și Stellantis au crescut în decembrie cu 10,2% și 4,5%, în timp ce Renault a scăzut cu 2,2%.

Piața auto revine, dar rămâne sub nivelul pre-pandemie

Vânzările de mașini în UE, Marea Britanie și Asociația Europeană a Liberului Schimb au urcat în decembrie cu 7,6%, la 1,2 milioane de unități, iar pentru întreg anul 2025 au crescut cu 2,4%, la 13,3 milioane – cel mai bun nivel din ultimii cinci ani, deși încă sub volumele dinaintea pandemiei.

În interiorul UE, vânzările totale au crescut cu 5,8% în decembrie, la aproape un milion de vehicule, iar pe întreg anul au avansat cu 1,8%, la 10,8 milioane.

Un element-cheie al transformării este mixul de propulsie: în decembrie, înmatriculările de mașini electrice pe baterie, plug-in hybrid și hybrid au crescut cu 51%, 36,7% și 5,8%, ajungând împreună la 67% din înmatriculările blocului comunitar.